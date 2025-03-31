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    首頁　>　社會

    男騎車回家滑倒昏迷 慘遭同社區住戶輾斃

    中市北區昨發生一起事故，一名男子 騎機車返家進入地下停車場時滑倒昏迷，被同棟大樓住戶開車輾過，送醫不治。 （民眾提供）

    中市北區昨發生一起事故，一名男子 騎機車返家進入地下停車場時滑倒昏迷，被同棟大樓住戶開車輾過，送醫不治。 （民眾提供）

    2025/03/31 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區昨發生一起驚悚事故，一名男子騎機車返家進入地下停車場時，在坡道不慎滑倒，頭部撞到停車場鐵門後倒地昏迷地不起，未料當時同社區住戶要開車外出，疑因視線死角未察覺直接輾過，導致男子傷重當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

    這起意外發生在昨上午近九時許，地點在北區忠太東路上一棟大樓，經查，四十七歲廖姓男子當時騎機車返家，剛進入大樓地下停車場時，疑因天雨路滑連人帶機車打滑倒地，導致頭部撞上鐵捲門昏迷，此時同大樓住戶六十七歲蔡男欲開車外出，沿地下停車場上坡轉彎時，疑因視線死角，未發現前方有人倒地，導致前輪直接輾過廖男。

    社區發現後立刻報案，消防局一一九救護人員趕抵時，發現廖男仍受困車輛底下協助脫困，但廖男已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

    蔡男並無酒駕，他表示完全沒看到地上有人，直到壓過異物才驚覺發生意外，警方已報請檢察官相驗，釐清死因，全案詢後依過失致死罪移送偵辦。

    第二分局表示，目前員警已調閱社區監視器畫面搜集各種跡證，以釐清肇事責任，同時提醒民眾，進出地下停車場時務必減速慢行，提高警覺，確保行車與行人安全，以避免類似憾事發生。

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