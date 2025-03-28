淪豬仔193天 小翁立友：地獄走一遭

陳康岳全身傷痕累累至今未痊癒，疤痕令人怵目驚心。（記者許國楨攝）

2025/03/28 05:30

同行騙出國 轉賣人蛇集團 全身傷痕累累

〔記者許國楨／台中報導〕有「小翁立友」之稱的台中三十九歲商演歌手陳康岳，去年九月到泰國，卻被綁架到緬甸詐騙園區，受困長達一九三天，終於在本月十四日獲釋返台，雖已歷經十多天休養，但全身傷痕累累至今未癒，大片疤痕令人怵目驚心，他近日雖復出公益表演，仍心有餘悸說，每天都夢到在緬甸被囚禁凌虐，宛如地獄走一遭。

至於騙陳康岳到泰國的陳姓男子，本月廿五日到案，他專門把台人騙出國後轉賣給人蛇集團，陳康岳說，陳是同行，卻利用雙方信任，「害得我好慘，希望他得到司法應有懲罰」。

請繼續往下閱讀...

陳透露，他被騙到緬甸後因拒絕詐騙，成了「難以轉賣的貨品」，被仲介從KK、泰昌、交克一路轉賣到恆生園區，最後被棄置「兵站待賣區」等待下個買主，因此獲得逃生機會，一名負責運送移轉「豬仔」當地人見他可憐，將他帶到宿舍藏匿，讓他有時間與台灣魔術師好友可樂連繫，支付贖金獲釋。

他回憶月初那一晚，河岸邊擠滿等待過境的人，當泰國岸邊傳來掩蓋船隻划水聲音的音樂暗號時，他和廿多人擠上一艘小木筏，整條河面滿是同款木筏，在三分鐘內悄悄橫渡廿米寬河面抵達泰國，回到台灣時全身傷痕累累，加上當地水質惡劣，傷口感染至今未痊癒。

提及被囚禁半年多，陳一度哽咽說不出話，他曾絕望到預錄遺言給家人，他最近調養身心之外，也自省為何被騙，重新辦理證件時，一名志工媽媽情緒瞬間崩潰，抱著他痛哭說，「我兒子被騙去五年，生死未卜！如果他還活著，有沒有辦法救他回來？」

他說，還有許多像他一樣的人，困在緬甸詐騙產業鏈中，「被關了好幾年回不了家，焦慮到精神失常的人一堆，天天睡在我旁邊」，他呼籲年輕人，「天下沒有白吃午餐，不要貪心，否則可能連回來的機會都沒有」。

他告誡年輕人，不要相信海外高薪廣告，這趟旅程讓他付出慘痛代價，「去那邊根本賺不到錢，還得花幾十萬才能回來，還不一定回得來」，與其賭命，不如腳踏實地工作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳康岳全身傷痕累累至今未痊癒，疤痕令人怵目驚心。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法