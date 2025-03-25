雙桶屍案主謀徐德益死刑撤銷 發回更審

最高法院將台中雙桶屍案 主謀徐德益死刑撤銷，發 回更審。 （資料照）

2025/03/25 05:30

〔記者張文川／台北報導〕二○二○年底台中市爆發「雙桶屍」命案，檢警查出男子徐德益於二○一七年夥同陳姓女友、小弟王閔正殺害蔡姓少女，兩年後又指揮六名小弟殺害指證他詐欺的黃姓證人，先後將二具遺體分別裝入鐵桶棄屍；台中高分院維持一審將徐判處兩個死刑，最高法院認為死刑量刑時未調查矯正人員意見，調查未盡且理由欠備，撤銷死刑發回更審。

最高法院︰調查未盡 理由欠備

最高法院表示，量刑鑑定報告書指出，徐男復歸社會的可能性，因涉及矯正教化領域，建議徵詢相關矯正人員意見，但二審並未調查；且徐男向死者黃男頸部注射的不明液體，二審理由欄稱不能證明是高濃度海洛因，但科刑時卻又指是海洛因，尚待釐清。

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二審依兩件殺人罪判處徐德益兩個死刑、兩件遺棄屍體併判二年二月，開槍的林宥廷無期徒刑，張集喬等共犯各判十年以上不等徒刑；最高法院駁回共犯上訴，徐的棄屍罪定讞，唯有徐的死刑撤銷發回。

判決書指出，徐德益曾因強盜罪被判刑十年半，假釋後與陳姓少女交往，徐男的手下王閔正也與蔡姓少女交往，但二女不睦，徐男也不滿蔡女，二○一七年徐男受託買地，卻與陳女、王男花光買家的三百萬元，三人起意殺害蔡女並嫁禍，同年五月廿五日灌醉蔡女再分持鐵鎚、剪刀、菜刀殺害，遺體塞入桶內棄屍，向土地買家誆稱蔡女捲款。

徐德益後來代辦何男的土地貸款案，卻擅自賣地並侵占二千六百多萬元售地款，被控詐欺，二○一九年六月五日檢方傳喚黃姓證人，徐男夥同王閔正、林宥廷等六名手下，於訊問後誘騙黃男上車，押至太平區養狗場痛毆、注射海洛因，再由林宥廷開槍射殺，將遺體塞入鐵桶棄置苗栗銅鑼山區。

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