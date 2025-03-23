多股勢力強索保護費 基隆檢警兩波掃蕩

基隆廟口奠濟宮。（記者林嘉東攝）

2025/03/23 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會基隆分會謝姓前會長、太陽盟隆陽會黃姓會長，與更早之前的天道盟同心會蘇姓前會長，均長期在基隆廟口一帶強索保護費，檢警曾兩度展開大掃黑行動，掃除舊太陽會、太陽盟、同心會等盤據地方的黑勢力，並查出謝男、黃男、蘇男等大哥級分子，向多家業者強索的保護費至少有六百多萬元，分兩波將謝、黃、蘇與黃的吳姓大哥等人，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，案件還在基隆地院審理中。

至少４名「大哥」被起訴

檢警先是在二○二二年七月間掃蕩太陽盟隆陽會，查出黃率幫眾自二○二一年十一月到二○二二年七月，至少向十四家業者索討三百五十萬餘元保護費；隔年五月，檢警再出擊查獲天道盟基隆同心會蘇姓前會長，自二○一二年起指使陳姓小弟向酒店業者強索保護費；蘇因案入監被關後，二○一二年十一月變成謝男命傅姓小弟繼續向業者收保護費，隨後謝男也在二○二二年三月間因案服刑，入監前他要求接班的黃男，須將地盤利益交給他的一名親人。

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檢方接連掃蕩太陽盟隆陽會、同心會等黑幫強索保護費案，基隆地檢偵查終結後，二○二二年底先將黃男等九人依違反組織犯罪防制條例罪嫌起訴；去年五月再將蘇、謝、黃等人，另向至少兩名業者收取兩百六十六萬元保護費部分，第二波依違反組織犯罪防制條例罪嫌起訴。

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