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    性騷又霸凌 懲戒法院前院長 再送懲

    懲戒法院前院長李伯道又被監察院彈劾。（資料照）

    懲戒法院前院長李伯道又被監察院彈劾。（資料照）

    2025/03/13 05:30

    言語不當、刁難請假 霸凌兩名女部屬

    〔記者方瑋立、楊國文／台北報導〕前懲戒法院院長李伯道繼前年涉性騷被監院彈劾之後，又涉霸凌兩名女部屬，監察院昨通過審查監委王美玉、高涌誠調查報告，認定霸凌成立，逕送懲戒法院職務法庭，與正在審理中性騷案併案審理。

    監委調查發現，李伯道涉以不當言語、刁難請假等方式，霸凌該院女性工友及科長，李伯道對於部屬請假、蒸便當及洗便當盒、無法及時提供電話號碼、和同事說話，以及處理院長室換氣密窗、職務宿舍噪音等事項，予以苛刻要求或任意責罵。

    監察院認定霸凌成立

    監委調查發現，李伯道曾在下屬請假時質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，或斥責「跟妳講過不可以跟同事講話，妳聽不懂嗎」、「妳頭殼是裝什麼」、「讓機關蒙羞」等。

    案經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法官評鑑委員會（法評會）及司法院人審會審認，李在職場上以不善之言詞、態度對待下屬，致使兩人感到畏懼，承受身心壓力，其言行有所失當，已逾越合理管理權行使之必要程度，有損於友善職場之建立，因此皆認定成立職場霸凌。

    監委說明，法評會雖認定李伯道言行成立職場霸凌，但不具重大惡意，決議個案評鑑不成立，但監院經調取相關卷證，認定李伯道言行已構成職場霸凌，有移送懲戒之必要。

    涉7度對女部屬性騷擾

    另外，李伯道曾於二○二三年懲戒法院院長任內，涉嫌七度對女部屬性騷擾，包括在公務活動住宿飯店房間拉被害人雙手、環抱，還噁稱「我很喜歡妳」，及在辦公室獨處時，不僅環抱、撫摸被害人背部，並稱「妳好香」；事發後，司法院要求李伯道自請退休，女部屬才勇敢提出申訴，經司法院、法評會均決議性騷擾成立，同年十二月六日被監院公告彈劾，將李移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。目前，職務法庭開過兩次準備庭，均以不公開方式審理中。

    監委指出，現李又涉及職場霸凌，且行為期間皆為擔任懲戒法院院長任內，基於違失行為一體性原則，將本案逕送懲戒法院職務法庭併案審理。

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