赴88會館接受招待 還否認 女檢黃錦秋 重判免職

女檢黃錦秋赴88會館接受招待還否認，被重判免職。（資料照）

2025/02/26 05:30

黃錦秋轉任檢察事務官

〔記者楊國文／台北報導〕高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任時，因出入「洗錢大亨」郭哲敏等人經營的「八八會館」等招待所，疑受無償招待，引發軒然大波，檢察官評鑑委員會認定，黃錦秋違失情節重大，有懲戒必要，移送職務法庭審理，黃否認違失，但職務法庭認定黃違失情節重大，嚴重損害檢察官職位榮譽，已不適任檢察官，昨重判免職，轉任檢察事務官。可上訴。

黃要上訴 稱揭開潘朵拉盒子

黃錦秋到庭聆判後，眼眶泛淚直喊「判決不公平」，令人遺憾。黃稱，有利她的事證都不查，也不傳證人，她是偵辦移送郭哲敏的檢察官，「我是揭開潘朵拉盒子的人」，強調上訴到底。

請繼續往下閱讀...

全案源於，檢警人員被爆料疑出入郭哲敏經營的北市信義區「八八會館」招待所，引起檢警風紀疑慮。

黃辯有付錢未接受無償招待

警政署二○二三年一月公布「八八會館案」調查結果，懲處多名去過「八八會館」的高階警官；高檢署亦公布調查結果，認為黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑，經法務部、監察院分別移送職務法庭審理。

黃錦秋辯稱事先不知道唱歌地點，均有付錢，並無接受無償招待，也未要求同行人員改口否認。

職務法庭︰黃涉三大違失

職務法庭審理後認為，黃錦秋涉有三大違失，包括二○二○年一月和七月，出資宴請王涂芝和警界同仁聚餐後，前往郭哲敏經營的「八八會館」及有「洗錢大亨」稱號的涂誠文經營的「睿森銀樓地下室」唱歌聚會，明知該處乃接受私人無償招待，卻仍前往，或察覺不當而不離去，且事發後，一再狡詞否認，甚至致電要求承認兩次均前往兩處的王涂芝改口否認前往「八八會館」，意圖卸責。

法官︰黃狡詞否認意圖卸責

職務法庭認定，黃錦秋違失情節重大，明顯輕忽對檢察官的職務義務，又試圖掩飾，凸顯對自我品行的要求低落，失卻檢察官應有的超然公正性，已不適任檢察官，考量她任職檢察官廿八年的職務經歷，判決免職，轉任檢察事務官。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法