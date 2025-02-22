吵掃地殺到馬路對面 北市清潔隊員奪2命判24年

台北市環保局代賑工2死命案，士林地院認定王男攻擊手段凶殘，依2項殺人罪各判王男12年、14年，合併應執行24年有期徒刑。（資料照）

2025/02/22 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市大同區清潔隊建成分隊「以工代賑」的五十九歲清潔隊員王建明，與曾是兒時玩伴的五十六歲高姓同事，為了掃地的事爭吵，雙方各持械談判時引發混戰，王男用折疊刀狠殺高男和高的友人二人；士林地院認定王男攻擊手段凶殘，非正當防衛，昨依兩個殺人罪各判刑十二年、十四年，合併執行廿四年有期徒刑。

以工代賑凶手 下手狠毒

檢警追查，王男於二○二三年間工作時，以為高男要幫他掃地，但高說沒義務幫忙，兩人爭吵。事後高找王出來理論，高攜水果刀，廖男、李男兩名友人各帶警棍和鋁棒，前往北市大同區的王男住處樓下，王則攜帶折疊刀下樓。

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雙方碰面後大亂鬥，中刀的高男、廖男送醫不治。王男也被刺傷，自行就醫住院十六天，事後辯稱正當防衛，是對方帶人到他家樓下來殺他，也是高男先拿刀刺他。廖男胞兄則證稱，王男一下樓就一直殺到馬路對面，弟弟去當和事佬卻死於非命。

士院國民法庭認為，監視錄影畫面顯示王男攻擊手段凶狠，且有人目擊雙方互相砍殺，王男也自承知道高男是不懷好意前來，仍持刀下樓，依此認定王男有殺人犯意和故意，判決合併執行廿四年，可上訴。

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