橋檢破獲轉租電商帳戶案》中貨傾銷台灣 國內根本課不到稅

夏姓姊弟刊登廣告承租知名電商帳戶涉洗錢，橋頭地檢署偵訊後下令交保候傳。（橋檢提供）

2025/02/21 05:30

〔記者鮑建信、葛祐豪／高雄報導〕橋頭地檢署破獲轉租知名電商帳戶給中國賣家案，此等犯行不僅造成中國劣質商品傾銷台灣的國安危機，依洗錢防治法規定，出租或出售帳戶即認定洗錢，而中國電商在網站出售物品予國人而獲利，國內根本無法課稅，還涉及逃漏稅。

洗錢防治法第廿二條規定，任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用；符合一般商業、金融交易習慣、基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。

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檢警辦案人員指出，本案被告夏姓姊弟涉刊登廣告，向擁有電商帳戶者承租，再高價轉租中國電商使用，顯然觸犯洗錢防治法。此外，中國電商利用租來的帳戶，做為在台銷售物品收款之用，所賺差價利潤卻未依規定申報和繳稅，有逃漏稅之嫌，如果販售商品涉及公共安全等問題，更讓台灣主管機關無法取締稽查。

高雄市政府主任消保官殷茂乾提醒消費者，在國內網購時，務必找有信譽的電商平台，一旦買到劣質商品，可向平台業者提出申訴；以蝦皮為例，如果蝦皮明知賣家的帳戶用途有問題，未予以停權或凍結，消費者都可向蝦皮求償。

殷茂乾表示，如果是境外電商，例如中國淘寶、或韓日等國電商平台，若買到劣質商品，求償確實有難度；截至目前，有接獲過境外電商的消費糾紛，但把帳號出租中國賣家，進而將問題商品傾銷台灣的情況，尚未接獲類似申訴。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚指出，若透過網路買到劣質商品，盡速於七天內透過寄送該商品的物流進行退貨退款，若物流不協助，可至各縣市政府消費者服務中心，填寫申訴單處理，或撥打全國消費者服務專線「一九五○」。

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