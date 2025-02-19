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    首頁　>　社會

    我國妨害兵役刑責》逃避兵役刑期最重5年 多輕判

    內政部昨表示，部分役男徵兵檢查異常。經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法，將移送偵查。圖為示意圖，圖中人物與本案無關。 （內政部提供）

    內政部昨表示，部分役男徵兵檢查異常。經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法，將移送偵查。圖為示意圖，圖中人物與本案無關。 （內政部提供）

    2025/02/19 05:30

    實務上大多判拘役 可易科罰金結案

    〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署指揮刑事局偵辦妨害兵役案件，查出藝人王大陸等人疑造假病歷，以逃避兵役，涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪，諭知王以十五萬元交保；律師林曜辰指出，役男逃避兵役最重可處五年徒刑，實務上，觸法者大多輕判拘役，可易科罰金結案，不過，現今役期已大幅縮短，若為了免服兵役卻鋌而走險，躲藏多年，最終仍可能留下無法抹滅的前科污點，實不可取。

    律師︰為躲兵役留前科 得不償失

    役男為了避免兵役，長久以來可說是花招百出，常見的逃兵招數，包括毀傷身體或故意變更體位、出境後拒不返國服役、居住處所遷移故意不申報致未能接受徵兵通知者，或者裝病、造假病歷等手法，以獲得免役體位等，不一而足。

    律師林曜辰指出，依妨害兵役治罪條例第三條規定，役男意圖避免徵兵而查有實據者，可處五年以下徒刑，雖然司法實務上，妨害兵役罪屬輕罪，絕大多數案例都獲輕判拘役廿天或卅天不等，情節嚴重者，亦僅判刑二或三月徒刑，皆可易科罰金了事，但為了躲避兵役，必須通緝犯一般，隨時提心吊膽過日子，只怕得不償失。

    針對妨害兵役既然是輕罪，清一色均可易科罰金，何以立法時，將其刑責拉高至最重可處五年徒刑？林曜辰認為，此與我國長期以來實施強制徵兵制度有關，因為役男服役攸關國家重大的法益，逃兵行為不僅違反徵兵的公平性，甚至，若未訂定刑罰，役男如果競相逃兵役，很可能影響到國家安全，妨害兵役罪的規定，符合我國的國情。

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