髮廊按摩猥褻害輕生 性侵狼起訴

女子到南投髮廊按摩卻遭業者強制猥褻得逞，事後尋短死亡，南投地方法院裁定該案由國民參與審判。 （記者劉濱銓攝）

2025/02/19 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉某髮廊林姓老闆，二○二二年對上門按摩肩頸的女客摸胸與強制猥褻得逞，事後女子求助一一三保護專線並報警，被害女子隔年竟於草屯鎮住處輕生死亡，林某被依妨害性自主罪嫌起訴，南投地院裁定該案應由國民參與審判。

致人羞憤自殺 國民法官審判

南投地院刑事裁定指出，林姓業者在水里經營髮廊，從事理髮、洗頭、按摩肩頸服務，二○二二年十月一名成年女子到髮廊要求按摩肩頸，林某卻引導至髮廊深處的躺椅，並見該處有屏風遮擋，且當時店內並無其他客人，林見有機可乘，便假藉按摩肩頸，從後方將女子衣服拉起，用手解開內衣帶，從後背向下按摩至臀部。

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期間林某無視女子已用手壓住手部表達抗拒之意，竟再度違反女子意願，徒手摸胸還往下觸摸，強制猥褻得逞。

當時女子再次以手壓住林某的手，並將內衣穿起，向林某稱「你們都這樣沒有講的喔」等語，林某這才開始要替女子洗頭，待洗頭結束，女子即自行離去。

事發後女子在二○二二年十月先求助一一三保護專線，直到二○二三年五月才報案，同年九月在南投草屯鎮住處尋短身亡。南投地檢署偵辦後，依妨害性自主罪嫌將林某起訴。

法院裁定書指出，林姓業者涉犯刑法強制猥褻致人羞憤而自殺罪，可處十年以上有期徒刑，屬國民法官法第五條第一項第二款「故意犯罪因而發生死亡結果者」案件，因而裁定國民參與審判，不得抗告。

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