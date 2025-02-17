自由日日Shoot》性騷零容忍淪口號？宜縣原民所長性騷 穩坐寶座

宜縣原民所長林志雷涉嫌對女課長性騷 ，女課長憤而提告，一審認定犯強制罪判刑六月。（圖擷取自宜縣原民所官網）

2025/02/17 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌性騷擾公所女課長，去年六月被縣府處申誡二次，刑事部分，被害人提告，宜蘭地方法院依強制罪判處有期徒刑六月。林被懲處後沒被拔官，仍坐穩縣府綜理原住民族事務最高行政機關首長職位，引發包庇性騷加害者質疑聲浪；宜蘭縣議員陳文昌昨天痛批林志雷所為「敗壞官箴」，要求縣府調離主管職務，以杜悠悠之口。

議員促拔官︰敗壞官箴

這名女課長去年三月向宜蘭縣政府申訴，指控國民黨籍南澳鄉長李勝雄二○二○年七月至二○二二年五月，曾以調戲口吻問，「有沒有想我？」數度對她性騷。二○二一年三月間，時任南澳鄉公所農政課長的林志雷，則是滿身酒味強抱她，碰觸胸部等敏感部位。

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宜蘭縣政府性騷擾申訴評議委員會審議後，判定二案性騷均成立，移請縣府勞工處裁處，林志雷部分被記申誡二次，縣府民政處暫不調職。

縣議員陳文昌說，林志雷身為縣府二級機關首長，被判定性騷成立，縣府只記申誡二次，所長職務竟不受影響，處理標準招致外界非議，此事若發生在其他縣市，早就被拔官。

陳文昌指出，受害女課長為此提告，依照一審法官見解，固然不符猥褻行為構成要件，但已觸犯強制罪判刑六月，顯見林志雷的行為確有失當，如果再不調離主管職務加以懲處，「性騷零容忍」將淪為口號，勢必重創宜蘭縣政府形象。

今年四十歲的林志雷，從南澳鄉公所承辦人做起，之後升任鄉公所農政課長、秘書，二○二三年八月再獲拔擢，接任宜蘭縣政府二級機關原民所長一職，隔年三月，女課長向縣府申訴，判定性騷成立，林志雷所長職位至今不動如山，女課長昨天也回應，她主張林志雷觸犯強制猥褻罪，將提起上訴，並質疑宜蘭縣政府怎麼會容忍性騷加害人繼續擔任宜縣原民所長？直呼太扯了。

縣府民政處解釋，林志雷性騷案發生在南澳鄉公所任職期間，縣府受理申訴後，考績會做出二次申誡處分，林不服懲處，向公務人員保障暨培訓委員會請求複審，複審期間暫不調離職務，等到結果出爐，視實際情況再決定是否調整。至於一審判決，縣府收到判決書後，將依法處理。

林志雷︰要上訴捍衛清白

林志雷則說，自己蒙受不白之冤，也要提上訴捍衛清白。

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