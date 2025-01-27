竹東槍擊案 疑黑幫涉案人登機被帶回

新竹縣竹東三環幫大哥劉憲治遭槍殺命案，檢警策動一人到案。 （資料照）

2025/01/27 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹檢警偵辦「○一二四」竹東槍擊命案有突破！昨天下午檢警策動一名疑似涉案、已搭上飛機準備離台前往港澳地區的幫派分子重新入境後漏夜帶回新竹縣警局偵訊。

檢警表示，有帶到一人，但其是否涉案、涉案程度還待釐清，且基於偵查不公開，無法多做說明。

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據了解，這名男子昨天已經順利出境登機，後為新竹縣警方會同航警策動後才重新入境，隨即被帶回縣刑大漏夜訊問。

至於被槍殺身亡的三環幫大哥劉憲治，遺體已於昨天（廿六日）送回竹東治喪，告別式就定在大年初七、二月四日早上，相傳地方各山頭將盛大為他送行，警方則在努力突破膠著案情之餘，另要規劃屆時的維安勤務，一個頭兩個大。

劉憲治是在上週五（廿四日）傍晚，在自家位於北興路的堂口，被五名蒙面男子闖入突襲，以前後不到五分鐘的速度，持槍械射殺和砍殺現場六人，造成劉憲治當場失去呼吸心跳後送醫不治，另五男仍戒護就醫中。

前天下午檢警解剖複驗其遺體，確認劉憲治身中三槍，胸腔是致命所在，但明確鑑定報告還須法醫研究所出具才算數。

至於整起涉案的五人到目前為止身分還沒完全曝光，專案小組除了分頭持續深入追查，新竹縣、市警界近日深夜連續掃蕩黑幫，一邊壓制黑幫的氣焰，防範以暴制暴事件發生，另也隱隱透露想經由「輾壓」的手段，讓無辜被波及者可以協助警方迅速鎖定對象逮人，結果昨天下午就傳出拘提一人到案的消息，讓破案露出曙光。

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