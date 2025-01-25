假投資去年詐372億 扣回144億

假投資詐騙手法從前年開始猖獗，不僅件數超過假網拍詐騙案，躍升為所有詐騙類型的首位。（資料照）

2025/01/25 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕假投資詐騙手法從前年開始猖獗，發生件數愈來愈多，不僅件數超過假網拍詐騙案，躍升為所有詐騙類型的首位，財損金額更是驚人，長期排行第一；刑事警察局最新統計顯示，假投資詐騙去年發生四萬三○一五件，財損高達逾三七二億元，令人咋舌。

發生數及財損均居首

為了打擊詐騙集團，警政署也一直不遺餘力，去年即由刑事局執行四波全國同步打擊詐欺行動專案，破獲兩千四百卅個集團、逮捕二萬一七二二名嫌犯，查扣不法所得一四四億五千多萬元，其中查獲的詐騙集團高層次嫌犯有四百零八名，包含金主、黑幫、地政士、律師、廣告商、系統商、水房首謀、金融業人員等。

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刑事局表示，時下猖獗的假投資手法，常與假交友、虛擬貨幣假交易等類型結合，透過網路社群或交友軟體接觸被害人，假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引被害人加入LINE投資群組，初期會先讓被害人小額獲利，再以投入資金愈多獲利愈多等說詞，引誘加入投資網站或下載APP，說服被害人持續投入資金，後續再以洗碼量不足、要繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，等到被害人發現帳號遭凍結或網站關閉，始知受騙。

刑事局提醒民眾，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到「加LINE投資」必為詐騙，一定要提高警覺。

刑事局統計，去年除了居首的假投資詐騙；其次是假網拍，去年發生數為三萬一百件、財損逾廿六億元；第三是解除分期付款，發生數九一三四件，財損逾十億元。

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