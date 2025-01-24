打詐預算刪凍1.2億 卓揆勉警克服

卓榮泰視察「165反詐騙諮詢專線」，慰勉反詐工作人員辛勞。 （記者朱沛雄攝）

2025/01/24 05:30

刪除理由只是影片語言不對 已對工作產生困擾

〔記者王冠仁／台北報導〕刑事警察局昨天在保一總隊的「一六五」反詐騙諮詢專線駐地舉辦記者會，公布去年打詐成果與今年打詐重要工作，行政院長卓榮泰前往視察並致贈加菜金。卓榮泰肯定警方打詐相關作為，但提到近來立法院刪除各部會預算時，感嘆地說，沒想到連「一六五」反詐預算也被刪減及凍結一億二千萬元，但仍期許同仁要克服難關持續打詐。

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肯定警方打詐 贈加菜金打氣

卓揆說，最近相關預算在立法院遭刪減，包括一六五反詐預算被刪減四千萬、凍結八千萬元。他找出當時提案單，有立委認為一六五打詐專線接觸到的中高齡族群，其仰賴資訊方式是電視媒介與網路；卓強調，政府就是為了提升網路宣傳、新增電視節目宣傳經費，才編列兩億三千四百九十一萬元的經費。

但該預算最終被刪凍一億二千萬元，說法是「本項預算是要利用更多網路廣告與詐騙集團相抗衡，而網路平台業者坐享其成，無須負任何責任」、「網中識詐宣傳短片都是以華語拍攝，不利台語、客語、原住民或其他語言使用者收視，造成宣傳效果大打折扣」，這就是刪減的理由。

卓榮泰提到，比較負責任的作法，應該用這些錢多做一些客語、台語，原住民語甚至外語、印尼語、馬來語、泰語的宣傳片才對，結果凍結了這些預算，對現在手上要做的工作都會產生困擾。

他表示，一張提案單，代表一項被刪減的預算，這種提案單在立法院裡面堆積如山；這些經費可以用來辦理民眾識別詐騙與提升反詐意識，如今被刪，理由只是影片語言不對。卓榮泰感嘆，面對預算被刪，行政院會與內政部一起努力，尋求其他解決方式；儘管遇到這麼多困難，還是期勉同仁努力推動打詐，讓人民感到安心，讓國家能夠安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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