保護大眾法益 多數支持沒收累犯車輛

住新北市的男子洪伯軍酒後駕駛BMW汽車，撞死晨起遛狗穿越斑馬線的王姓老翁，新北地院的國民法官法庭審理後，除依酒駕致人於死罪判洪男六年三月徒刑，並認定洪男駕駛的BMW汽車是犯罪之物，宣告沒收。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地院判決宣告，沒收多次酒駕不改的江姓男子機車。多數律界人士認同這項判決，但也有人擔心若適用所有酒駕，可能過度苛刻；另有民眾說，蛇行、逼車等危險駕駛的交通工具都應該沒收，但對不怕罰的有錢人，最好能沒收到其心愛的法拉利、保時捷等名車，看看他們會不會心疼。

律師徐承蔭表示，此判決值得肯定，刑法目的包括應報、預防與教育，及保護大眾法益，從理性選擇的觀點分析，如果酒駕受到處罰的痛苦與代價，遠高於酒駕的快樂，一般人會選擇不酒駕。

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徐認為，酒駕殃及無辜者，則牽涉到社會法益的公共利益，與酒駕者私人財產權的衡量，大家都不想遇到酒駕造成生命身體與財產的重大損害，他建議修法，明訂酒駕者使用的汽機車，必要時得沒收或沒入等條文，不一定要到致人死傷的程度，以保障被害人權益及社會大眾安全。

律師陳彥价認同對反覆酒駕的累犯，沒收其汽機車，但如果是初犯，沒收有過苛之虞。

台中市賴小姐認為，常見新聞報導富家公子駕駛法拉利、藍寶堅尼等豪車競速狂飆，潛在危害不亞於酒駕，只要沒撞到人，公共危險罪都是輕判免關，有錢人不在乎一點罰金，要沒收豪車才可能讓他們較為心疼，而有警惕之效。

苗栗地院兩個月前有件判決，徐姓男子在苗栗縣通霄鎮酒駕撞死老翁，判刑八年二月，徐男犯此案前，已有四次酒駕前科；有民眾認為，酒駕與飆車等危險駕駛者，不但要沒收汽機車，還要加重量刑，最好是「倍數」加重，才可能收嚇阻之效。

詹姓民眾則說，單純的酒駕未肇事，沒有損害下，刑罰須適度；此外，若是貨車等維生車輛被沒收，恐會造成生計出現問題。

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