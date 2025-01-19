7度酒駕 挑戰法官量刑／加重判關再沒收犯罪機車

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2025/01/19 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕有六次酒駕紀錄的江姓鐵工，去年八月又酒後騎機車，台中地院法官除依公共危險罪累犯加重判刑八月，並對於他屢犯不改，認為憲法雖保障財產權，但如果濫用財產權利，國家於符合比例原則下可限制或剝奪財產，基於犯罪預防等考量，認定這輛機車屬

於犯罪工具，宣告沒收江男的機車。

法官：基於犯罪預防

依比例原則可限制或剝奪財產

之前已有四次酒駕前科的江男，二○二○年至二○二一年，又分別於台中市大雅區與豐原區兩度酒駕，台中地院將兩件酒駕判處十一月徒刑、併科罰金五萬元，盼以入獄加上罰款的雙重懲罰，讓江男能夠反省。

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江男於二○二三年六月服刑完畢出獄，沒想到一年多後，去年八月廿五日竟又酒後騎機車、第七度酒駕上路，結果在台中市神岡區被警方攔查，呼氣酒精濃度○．六四毫克，台中地院以其為累犯，加重判處八月徒刑，並宣告沒收機車。

中院承審法官在判決書上指出，酒駕騎乘的汽機車，是否屬於刑法的「供犯罪所用之物」（犯罪工具）？實務上有「否定說」與「肯定說」兩種見解，他採用後者，認定「供犯罪所用之物」指的是與犯罪實行有直接關係之物，也就是包含本案的機車。

法官舉例，如果某人買機車，反覆酒後騎這輛機車，基於預防他一再酒駕，有必要把與犯罪具有直接關連的工具（機車）沒收，杜絕再犯，並彰顯國家禁制酒駕犯罪決心，對預防犯罪有實益。

法官進一步指出，從犯罪學觀點，將酒駕的汽機車交通工具沒收，可降低再犯機會，若從憲法層次而言，汽機車是受憲法保障的財產權，但如果濫用權利，國家能在符合比例原則情形下，予以限制或剝奪財產。

法官認為，以本案來看，江男多次騎這輛機車酒駕，可認定屬於財產權的濫用，此外，江男說妻子的機車也是登記他的名下，家中有二輛機車，江男上下班則是搭公車比較多，足以認定宣告沒收本案機車，不會對江男的生活，造成過苛不方便等重大妨害，據此宣告沒收；可上訴。

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