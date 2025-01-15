你中獎了？被要求輸驗證碼 存款秒歸零

警方提醒，歹徒會透過通訊軟體分享螢幕功能，騙取民眾帳號密碼及驗證碼，進而盜取銀行帳戶或是盜刷信用卡。（資料照示意圖，非新聞事件圖片）

2025/01/15 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕近來詐騙集團詐騙手法推陳出新，台北市大安警分局長黃水願前日接受警廣主持人Lucas的專訪時，指出分局日前接獲李姓女子報案表示，自己只是在Instagram上點擊抽獎，就被詐團以要驗證銀行帳戶為由騙出帳號密碼，瞬間帳戶內的存款就被提領一空。

黃水願表示，李小姐當時點擊了廣告提供的網址，並按照指示輸入了自己的個人資料，抽獎結果顯示中了大獎，隨後李小姐接到訊息，要她加入一個名為「智慧金融交易中心」的LINE群組，詐團指她的帳戶尚未開通第三方認證，需要進行網路銀行帳戶驗證，甚至還透過LINE視訊通話要求李小姐開啟網路銀行，並稱需要輸入驗證碼來完成認證，李小姐不疑有他，將收到的驗證碼告知了對方，不久後，李小姐發現自己的郵局帳戶內三萬六千元的存款已被轉出一空。

請繼續往下閱讀...

黃水願也分享另一詐騙手法，另一名張小姐在社群平台THREAD發佈二手漁夫帽銷售信息，一名陌生人通過Instagram私訊她表示有興趣購買帽子，將通過全家便利商店的「好賣+」賣場完成，並發送了賣場網址給她，隨後傳來假的「好賣+」官方LINE帳號的連結，要求張小姐提供銀行帳號，信用卡號等驗證，在張小姐等待驗證完成時，帳戶內的新台幣三十五萬元已經被提光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法