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    火舞者淪豬仔脫困 「還有2台人困緬甸」

    謝岳鵬身上還有被虐曝曬後的曬傷。（中央社）

    謝岳鵬身上還有被虐曝曬後的曬傷。（中央社）

    2025/01/15 05:30

    臉書接海外工作 不料是詐騙

    〔記者黃政嘉、姚岳宏、姚介修／綜合報導〕廿七歲火舞特技表演者謝岳鵬從臉書應徵海外表演工作，去年耶誕節搭機前往泰國曼谷，卻被帶往緬甸某園區囚禁，他在高雄的家人接到謝男聯繫表示「需付贖金才能返家」，經刑事局、移民署與泰國警方、當地救援團體奔走，謝男前天獲釋，昨天凌晨抵達曼谷，下午搭機平安返國，他在桃園國際機場表示，他當時被關在小黑房、銬在戶外，如同監獄，靠著沒被發現的平板、筆記型電腦對外分享定位訊息求救，才能脫困。

    據了解，過去常在國外表演的謝岳鵬，這次在網路臉書看到海外火舞工作機會，和對方聯繫後，想說一如往常，便飛去泰國，結果遭到詐騙。

    平板、筆電未被發現 急求援

    謝男表示，去年十二月廿五日出發，廿六日凌晨到泰國，被載到工作地點約當地下午三點多，發現被騙到緬甸從事詐騙就開始求救，除了手機跟台灣護照被收走，平板跟筆電都放在背包裡，藉此偷偷把受困訊息、定位資訊透露出去，請大家幫忙聯絡駐泰、駐緬甸的我國使領館等，設法救援。

    謝男說，詐團包括演出流程、時間規劃、機票都準備完善，他因此受騙，除了來回班機是不同家公司，到當地工作地點、時間比預期更久，以及發現聽到其他語言、對方手持各式武器，才了解整個狀況不對勁。

    謝男表示，在緬甸第一天就被銬起來關進小黑屋五天，沒辦法睡覺，吃飯、喝水、上廁所都必須經過同意才行，出了小黑屋後，詐團開始教授加密貨幣詐騙話術與方式，他趁機用電腦通訊軟體求救被詐團發現，又被帶到一處軍事基地懲罰凌虐。

    長時間被上銬、曝曬、毆打

    謝男哽咽的說，他在那裡很多時間都是被手銬銬著，上午、下午大概就在一個廣場日曬各三小時，還不時會遭到毆打，有些外國人甚至頭破血流。期間他非常害怕，感覺隨時會沒命，被銬在戶外九天，直到突然詐團說有人付掉贖金，就被放出來，接續送到曼谷。離開走的時候，還看到有一對台灣男女進去，也有香港的兩個女生，一名澳洲人都還被關在那裡。

    找上公部門 台、泰聯手救人

    當問到自己為何沒有支付原本要求的贖金就被釋放，他自己也不清楚，只知道有台灣、美國還有泰國的警方的協助下，才能離開園區。在機場外面接他的父親對媒體表示，家人碰到這種情形，還是要找公部門單位比較保險，以免二次遭騙。

    桃園市楊梅警分局表示，去年十二月廿六日接獲家屬報案，就函請外交部協尋，如今已聯繫謝男家屬，待他休養調整身心後，再至分局配合調查釐清案情，以利警方追緝涉案嫌疑人。

    謝岳鵬的手長期被手銬銬住的傷痕。（記者姚介修攝）

    謝岳鵬的手長期被手銬銬住的傷痕。（記者姚介修攝）

    火舞表演者謝岳鵬（左）遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下昨安全搭機返台。（記者姚介修攝）

    火舞表演者謝岳鵬（左）遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下昨安全搭機返台。（記者姚介修攝）

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