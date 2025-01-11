變態累犯 和解仍判6年4月／猥褻緩刑期間又逼少女吃屎尿、拍片

李男緩刑期間威脅另一名少女要散發其裸照，更脅迫少女自拍吃屎喝尿、把排泄物塗抹身上等噁心又違反人性尊嚴的變態照片，李男犯後雖與少女和解，台中地院審結後，仍將李男判刑六年四月。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

2025/01/11 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名李姓男子四年前猥褻少女，法院認為他坦承犯行，如果不坐牢，努力工作回饋社會，更符合「刑期無刑」目的，判刑六月並給他緩刑三年；未料李男緩刑期間威脅另一名少女要散發其裸照，更脅迫少女自拍吃屎喝尿、把排泄物塗抹身上等噁心又違反人性尊嚴的變態照片，法官認為他還向多名女網友索求裸照，不是「偶發性犯案」，因此犯後雖與少女和解，台中地院審結後，仍將李男判刑六年四月。

判決書指出，李男於二○二一年二月，與赤裸上半身的少女相擁入睡，被少女母親發現提告，桃園地院認為他坦承犯行、知所警惕，依對未滿十四歲少女為猥褻罪判刑六月、可易科罰金及緩刑三年，條件是提供一三○小時義務勞務，接受法治教育課程四場次。

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不料，李男於緩刑期間，二○二三年春天，在通訊軟體群組見不詳網友上傳另一名少女的裸照與IG帳號，從同年五月至九月聯繫該少女，威脅要把不雅照傳給少女就讀學校、母親與朋友，脅迫少女自拍李男指定的變態噁心照片，包括吃排泄物及塗抹於身上。李男取得照片後變本加厲，要求少女與他見面，少女畏懼轉告母親報案，警方查扣李男手機，還發現他向多名網友索取裸照。

李男觸犯兒童及少年性剝削防制條例的「脅迫使少女自行拍攝性影像罪」，此為七年以上徒刑、得併科最高五百萬元罰金的重罪，但法官認為李男已賠償對方和解，此部分可減刑。

但法官強調，李男是在猥褻少女緩刑期間再犯，除脅迫另一位少女吃排泄物，違反人性尊嚴，還向其他網友索取裸照，顯示他不是一時失慮的偶發性犯案，刑度不宜過輕，依此將李男判刑六年四月；可上訴。

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