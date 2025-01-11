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    郭哲敏博弈、匯兌案 求刑15年

    郭哲敏被求刑15年。（資料照）

    郭哲敏被求刑15年。（資料照）

    2025/01/11 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地院審理「八八會館」負責人郭哲敏涉營線上賭博網站及地下匯兌案，昨天辯論終結，訂五月廿九日宣判。檢方論罪科刑，認為郭哲敏犯行重大，依違反組織犯罪防制條例、刑法賭博罪及銀行法等罪嫌，具體求處有期徒刑十五年；負責金流的帳房杜韋蓁求刑十二年；郭的小弟張旭昇求處十年徒刑。

    檢方指控郭哲敏的罪行包括賭博和地下匯兌。賭博部分，認為郭哲敏以睿世、AE集團開發賭博遊戲，並在台灣架設伺服器經營「包網平台」，出租給境外賭博業者，獲利十六億五千六百零九萬元；地下匯兌部分，匯兌總額高達兩百一十七億一百五十四萬餘元，獲利至少一億兩千六百六十六萬餘元。

    替錢帥君不當言論道歉

    打出父過世悲情牌求交保

    郭哲敏的辯護律師說，被告經營的睿世公司及AE集團博弈網站，接受境內或境外遊戲商委託架設、成立包網平台，向境外站長收取開版、建置及維護等費用，供境外博弈站長、境外第三方及境外玩家，在其自行經營的境外博弈網下單；睿世的包網平台存放在美國亞馬遜AWS雲端，自設計之初，就封鎖台灣IP，包括檢方、客戶都無法從台灣登入，且睿世包網平台租給東南亞等境外站長後，從未介入經營，被告郭哲敏所為，並無違反台灣善良風俗法益。

    郭哲敏被控開設地下匯兌公司獲取暴利部分，郭的律師也否認，指李姓、吳姓及徐姓男子三人向廉政署檢舉、誣指郭哲敏以一億元投資地下匯兌，但李男、吳男從沒提供地下匯兌公司的相關帳冊和資料給郭。

    郭哲敏於去年十一月再次被羈押，他昨天當庭告訴合議庭審判長，指被羈押一年多，期間父親過世，財產遭涷結，公司倒閉及背負債務，面臨人生低潮深自檢討，並對妻子（女友錢帥君）曾因他無法返家看小孩，發表不當言論道歉，打出悲情牌希望能獲交保返家照顧老小。

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