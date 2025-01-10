吳乃仁餐敘5檢察官 北檢：已啟動行政調查

台北地檢署徐名駒等５名檢察官與前台糖公司董事長吳乃仁餐敘，北檢及高檢署均已啟動行政調查，將釐清聚會原因？誰付錢？有無觸及個案議題或不當請託等重點。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者王定傳、溫于德／台北報導〕民眾黨立委黃國昌爆料，去年十二月，欠國家一億七千多萬元的前台糖公司董事長吳乃仁，現身於台北市中山北路二段的高檔無菜單料理餐廳，席間竟有台北地檢署徐名駒等一票檢察官；據了解，這場聚餐主揪是徐名駒，吳疑因徐的民間友人邀約而出席，他在聚餐中大多都在分享退休生活，並無觸及案件。法務部長鄭銘謙昨表示，北檢及高檢署均已啟動行政調查，他將尊重行政調查結果。

徐名駒主揪 另4檢不知吳會出席

據了解，這場聚會的主揪是徐名駒，他在去年十二月二十六日前一週，以「歲末年終聚會」名義邀約同事涂永欽、陳鴻濤、李建論及林錦鴻共四名檢察官吃飯，地點在台北市中山區知名高級日料名店「AD ASTRA」餐敘。

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這場聚餐約六時卅分開始，眾人進入包廂後，徐的民間友人、「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊現身，約七時許，帶著口罩的吳乃仁在助理陪同下也入席，當他脫下口罩，檢察官們才知竟是吳乃仁。

手上都沒有吳的案件 餐後無續攤

眾人不知吳乃仁會出席，由於他們手上都沒吳的案件，加上顧及徐名駒的面子，沒立刻走人，席間，吳大多在談論「健身」及分享退休生活，未觸及官司或任何不當議題，聚餐約在九時卅分結束、沒有「續攤」。

黃國昌前天在臉書揭露這場聚會，檢方已啟動行政調查，將釐清聚會原因？誰付錢？有無觸及個案議題或不當請託等重點，調查有無違反廉政規範或檢察官倫理規範。

不敢強制執行？ 北院：已扣一千七百萬

黃國昌昨也指控，吳乃仁賤賣台糖土地服完刑後，未償還還國家損失，加計利息反倒愈欠愈多，高達一億七千四百萬元；連帶台北地院執行處也不敢認真踐行強制執行程序。對此，北院回應，去年十二月卅日經台中地院囑託執行，標的是三家金融機構的存款共一千七百萬餘元，北院當天即發扣押命令扣住存款，故北院有依法執行。

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