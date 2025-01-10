自由日日Shoot》地政士提醒5大詐騙手法、6大預防招數／買家急買開高價 可能是假買屋真騙房

羅東鎮一家由謝姓中醫師經營的診所，被詐騙集團指為欠租近百萬打死不搬的「羅東租霸」。 （記者江志雄攝）

2025/01/10 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕地面師詐騙案越來越多，民眾如何防範房產被騙；宜蘭不動產經紀人、專業地政士邱明芳提出常見的五大詐騙手法，以及六大預防招數。他說，對於買家要「急買」的案子，甚至開出比定價更高的價格，都有可能是「假買屋真騙房」。

邱明芳說，通常會被詐騙的一方，都是對不動產交易過程不熟悉的人，缺乏專業知識，被對方「地政士」隨便講兩句，便被騙取房產權狀，等受害者發現自己被騙，只能打漫長的官司討回財產。

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邱明芳提出常見詐騙手法，一、先承租後出售，讓買方誤以為房客就是屋主，騙取頭期款。二、買方要求指定地政士，並不許賣方找其他人。三、利用非上班時間或假日簽約，讓買方來不及產權調查。四、中途更換地政士申辦登記。五、買方急著過戶，並支付較高頭期款，騙取信任拿到權狀，就向銀行抵押高額貸款，最後賣方拿不到尾款、也拿不回房子。

邱明芳指出，要想防止被騙有六大預防招數，一、房屋權狀、印鑑章、印鑑證明，應妥善保管，遺失請立即報案並申請補發。二、買賣合約，最好雙方各找一個地政士審查。三、委託有公司登記的房仲公司，有加入「不動產仲介經紀商業同業公會」會更有保障。

四、在簽約前要做足產權調查。五、要求簽定「履約保證契約」。六、申請「地籍異動即時通」服務，不動產被申請買賣、設定、移轉等，系統會透過簡訊或郵件發送通知給權利人，避免有所損失。

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