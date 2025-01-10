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    自由日日Shoot》房產被騙快報警 藉由司法追回所有權

    羅東警方破獲誆騙中醫診所房產的台版「地面師」詐騙案，將嫌犯移送法辦。（警方提供）

    羅東警方破獲誆騙中醫診所房產的台版「地面師」詐騙案，將嫌犯移送法辦。（警方提供）

    2025/01/10 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東謝姓中醫師診所租霸風波，是全縣爆發出來的首起台版「地面師」詐騙案。宜蘭縣府地政處表示，不動產價值高，易成為不法人士覬覦鎖定的目標，若遇上這類詐騙圈套，呼籲當事人趕快報警，藉由司法程序回復房產所有權。

    主張禁止處分設定負擔

    宜蘭縣府地政處科長康錦昌說，房屋所有權人如果遭遇「地面師」詐騙案，儘速向警政機關報案，採取刑事附帶民事提出訴訟，法院判決勝訴後，再持判決書向地政機關回復有所有權。

    委託可靠地政士協助把關

    另外，司法訴訟過程中，為防止詐騙集團趁機移轉房產所有權，或拿權狀抵押貸款，被害人應向法院主張禁止處分設定負擔，法院將囑託所在地的地政事務所辦理限制登記，避免詐騙集團趁機動手腳。

    詐騙集團經常勾結不肖地政士、房仲人士，利用被害人急於將房產變現心態，誘騙民眾誤信謊言而做出錯誤決定，康錦昌說，不動產交易時，最好各自委託可靠地政士協助把關，由買賣雙方立場相互監督，防止不當操作，預防各類不動產糾紛，並防堵詐騙行為，一旦受騙一定要透過公權力才能有效追回房產，確保自身權益。

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