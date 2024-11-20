連鎖健身房吸金3220萬，負責人與6教練起訴。（資料照）

2024/11/20 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕台北市健身房「Teamlift」負責人葉展皓涉與六名健身教練，招攬學員前往「Vantage」投資平台下單，違法進行期貨交易，三年來犯罪所得合計三二二○萬餘元。士林地檢署認定，葉等七人未獲金管會證期局許可經營期貨服務事業，還對爆料榮姓女網紅進行恐嚇，昨將葉等七人依涉犯期貨交易法、組織犯罪條例等罪起訴。

士檢調查，葉男身為健身房負責人，聘僱林、王、宋、許與兩名鍾姓擔任健身教練，七人都未經金管會證期局許可經營期貨服務事業。葉男自二○二一年十二月起指揮林等六人分別在士林、中壢、竹北等分館，招攬學員進入「Vantage」平台進行期貨交易，七人再從平台領取佣金，累計至今年四月違法吸金二千二百多萬元。葉男另在健身房竹北館開設課程向學員收八萬餘元學費，教導學員判斷投資標的的漲跌、設置壓力線、進場位置，違法經營期貨顧問事業，不法獲利九百八十多萬元。

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葉等人不滿楊姓學員未事先預約場地，卻擅闖士林館進行教學，要楊當場支付六萬元，楊拿出三萬餘元才脫身，榮姓女網紅得知楊男被恐嚇上網揭發。葉等人不甘網路負面評價暴增，要楊約出榮女並撰寫道歉聲明、拍攝道歉影片，否則不能離開，楊、榮只能照做。

士檢認定葉等七人涉犯期貨交易法中未經許可擅自經營其他期貨服務事業罪、組織犯罪防制條例等罪，葉、林等四人另犯恐嚇取財與強制罪。

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