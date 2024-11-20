分屍女友內臟沖馬桶 惡男判無期

蜜雀兒被男友馬克殺害分屍，警方於案發後封鎖現場採證。（資料照）

2024/11/20 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕菲律賓籍移工馬克（Mark）疑因同鄉女友蜜雀兒感情生變，去年七月發生口角後，以螺絲起子刺死她，再分屍將內臟切成小塊沖入馬桶，桃園地檢署依殺人等罪嫌將他起訴，桃園地院依法選任國民法官法庭審理，認被告手段冷血、殘酷，昨依殺人罪判處馬克無期徒刑、褫奪公權終身，損壞屍體另判處四年六月徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

損壞屍體另判4年半

檢警調查，卅五歲蜜雀兒由菲來台工作多年，在中壢區租屋，與卅歲同鄉馬克交往約兩年，去年七月十七日晚間，二人爆發爭吵，馬克疑因不滿蜜雀兒感情生變，將她掐暈，再以一字起子猛刺十七下致死，隨後拖進廁所分屍，更開膛把內臟割下切小塊沖入馬桶，右小腿骨棄置垃圾子母車，還拿漂白水往屍體沖淋，案情駭人。

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駭人！還拿漂白水淋屍體

蜜雀兒因隔日未上班，雇主及仲介上門尋人，凶殺案才曝光，警方獲報逮捕馬克到案，在其身上起出蜜雀兒的兩張提款卡，桃園地檢署聲押馬克獲准，偵辦後依家庭暴力殺人、損壞屍體、竊盜等罪嫌將馬克起訴。

桃園地院審理進行準備程序庭時，馬克對犯罪事實坦承不諱，檢辯雙方對客觀事實均不爭執，地院選任國民法官法庭審理，審酌馬克僅因自認與被害人間有感情糾紛，即下手剝奪其生命權，犯罪損害極大，手段冷血、殘酷，應予嚴厲非難，昨審結依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；損壞屍體罪判處有期徒刑四年六月徒刑；另犯竊盜罪判處有期徒刑四月，得易科罰金。刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

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