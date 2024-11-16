19歲男縱火害２命 判無期

十九歲男子許濸雄潑汽油縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡，一審被判無期徒刑。（資料照）

2024/11/16 05:30

被害人父親憂：他曾說出獄要殺我們全家

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年十月間屏東市民享路一家刺青店遭十九歲男子許濸雄潑汽油縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡，檢方依殺人、縱火等罪起訴許男，全案移審法院後，成為屏東地院首件由國民法官審理的案件，合議庭昨天宣判，依殺人罪判處許男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴；但死者家屬認為判太輕，應判死刑。

黃父昨到庭聆聽宣判後表示，「我們要求是判死刑，卻不如預期，雖然判無期徒刑，但二十五年後就可以假釋，許濸雄現在十九歲，四十四歲就能申請假釋出獄，許男曾在法院審理期間放話，等他出獄後要殺我們全家，要殺光出庭作證的人，我們害怕這個喪盡天良的殺人魔出來後，將過著恐懼的生活」，黃父表示，將和律師商討後，再決定是否上訴。

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44歲就能申請假釋…

判決書指出，許濸雄曾於二○二二年五至八月間三度前往至屏東市民享路由黃姓死者開設的刺青工作室紋身；去年十月二十七日再度前往刺青店，因故與死者發生肢體衝突，許男萌生報復念頭，同月二十九日三時四十五分許，將汽油在潑在刺青店外機車上引火點燃，火勢迅速延燒到刺青店透天厝，死者夫妻在睡夢中驚醒，逃生至五樓後側房間，消防人員趕赴滅火將兩人送醫，黃妻當天死亡，黃姓老闆搶救一週後傷重不治。

屏東地院指出，此案為該院首件由國民法官審理的案件，本月八日進行國民法官選任程序，應到候選國民法官一九五人，實際到庭六十七人，合議庭採行先問後抽模式，最後抽選出六位國民法官、四位備位國民法官，十一日起與三位職業法官共組合議庭審理，於昨天審結宣判。

黃父昨天聆聽一審宣判後發表聲明。（記者羅欣貞攝）

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