詐團5富少 逼犯錯車手赴東南亞詐騙

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2024/11/08 05:30

〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕高雄一群富二代從小被父母送去知名私立中學念書，沒想到長大後合組詐騙集團，以假投資虛擬貨幣手法，三個月涉詐四億多元。據查這群富二代來頭驚人，身為詐團金主的洪碩甫（卅二歲）家族事業橫跨補教、建材業，詐團股東之一的陳冠羽（卅歲）家族從事營建業，另名股東陳翊愷（卅歲）的母親是台灣肉品批發的大盤商，股東馬佳毓（卅一歲）的父親是屏東縣恆春鎮前代表會主席，律師陳逸軒（卅歲）出身法律世家，五人都是該私校同學。

結緣明星私中 長大一起使壞

至於該詐團一名負責「執行」的控盤首腦張耀元（卅六歲），去年結識經營車手車隊的陳翊愷後，陳安排同學陳冠羽和張耀元赴寮國處理聯繫境外機房事宜，陳翊愷再經馬佳毓介紹，認識已在寮國經營詐團的呂耀任（另案偵辦），眾人合組更具規模的詐團。

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詐團運作期間曾發生車手黑吃黑，這群富二代不滿損失，透過毆打、脅迫手段，並在陳逸軒指導下，要求車手簽立假債權本票、假債權契約，交由一名溫姓假代書送交地方法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押的犯罪所得，甚至以假債權本票逼迫車手交付護照，安排逼令前往菲律賓、柬埔寨等地從事境外機房詐騙。

雄檢認為這群富二代從青少年時期即經家長送往「名牌」學校栽培教育，坐擁優渥生活環境，竟仍貪得無厭，遭查緝過程還濫用律師、代書專業，藐視司法，建請法院從重量處五年二月以上之刑。

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