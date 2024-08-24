國民黨籍三地門鄉長曾有欽涉貪交保 白手套羈押

國民黨籍三地門鄉長曾有欽涉貪交保。（資料照）

2024/08/24 05:30

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕國民黨籍屏東縣三地門鄉長曾有欽、鄉公所韓姓秘書及周姓路燈管理員，涉嫌收受數十萬元工程賄款，洩漏標案內容給廠商，屏東地檢署發動搜索約談後，認為三人涉貪情節重大，向屏東地院聲押，法官昨裁定曾、韓各以十五萬、十萬元交保，疑擔任白手套的周男則羈押禁見。

檢方調查，韓姓鄉公所秘書陸續向友人借牌承包鄉公所的工程，從中獲取不法利益，並與鄉長曾有欽涉洩漏相關工程標案內容給特定廠商，由周男擔任白手套，向得標廠商收取賄款數十萬元；韓男另涉利用職務之便公器私用，從去年八月至今年六月間，駕駛公務車於私人用途達三十餘次，將油料費報公帳核銷。

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屏檢前天指揮廉政署南部地區調查組，兵分多路搜索曾、韓、周等三人住所及辦公處，訊後認為三人涉貪污治罪條例之違背職務行為收賄、圖利及背信等罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押。

屏院法官昨開庭審理後，認為曾、韓二人無羈押必要，裁定各十五萬元、十萬元交保，周男羈押禁見。屏檢表示將待收到裁定書，研議是否提出抗告。

六十六歲的曾有欽為教育界出身，曾任國小校長多年，轉戰政壇當選鄉長，昨交保後，其手機未接通回應；鄉公所人員低調表示，對案情不清楚，目前鄉政運作一切正常，韓姓秘書已於去年退休，周姓路燈管理員也已於一年多前離職。

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