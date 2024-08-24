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    保二貪警為賺37萬 助詐4.7億起訴

    保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，助詐4.7億被起訴。（資料照）

    保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，助詐4.7億被起訴。（資料照）

    2024/08/24 05:30

    加入詐團提供大量虛擬門號驗證碼

    〔記者陳彩玲、周敏鴻／綜合報導〕保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，從人民保母淪為詐騙集團幫凶，他透過網路至俄羅斯某網站申辦大量虛擬門號和簡訊驗證碼，轉售給詐團去註冊通訊軟體帳號，助詐團一年內騙得四．七億餘元，受害民眾上百人，邱獲得不法利益卅七萬多元；台北地檢署昨先依參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢等罪將他起訴，並正擴大偵辦該詐團犯行。

    今年二月間一名被害人誤信假投資陷阱，交付現金七九八萬餘元給李姓車手，李男取款後被台北市警方逮捕。檢警溯源追查，發現詐團層層移轉贓款後再回流，其中一部分竟轉入邱男的「Binance」交易所錢包。

    檢警追查，邱員得知詐團需要大量境外手機門號，認為有利可圖，去年六月加入詐團後，到俄羅斯某網站加入會員儲值，從該網站申設虛擬門號及簡訊驗證碼，再以每組八泰達幣轉售給詐團，做為申辦通訊帳號之用。

    律師洩密毒團緩刑又犯案 檢求重刑

    此外，律師劉政杰二○二一年間接受製毒集團主嫌張姓男子委託，擔任落網共犯陳姓男子的辯護人，涉嫌為張男傳遞偵查秘密，甚至幫忙安撫陳男別供出張男。

    桃園地檢署昨依洩密、偽造私文書、詐欺取財等罪起訴劉男，劉去年才因另一件洩密案獲判緩刑五年，竟又再次犯案，檢方認為他嚴重侵害司法公正性，建請法官將他從重量刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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