包庇九州博弈集團洗錢當內鬼／涉貪4451萬 林明佐 徐培菁起訴

林明佐涉嫌包庇九州博弈集團洗錢當內鬼，與最美女董徐培菁等33人被起訴。（資料照）

2024/08/24 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐，擔任台中市刑警大隊長時涉當「內鬼」，收黑錢洩密、包庇博弈與洗錢的九州集團，台中地檢署昨天偵結，以包庇犯罪組織等罪將他起訴，同案還有「百億總裁」之稱的九州集團總裁陳政谷，陳的左右手前TVBS記者史鎮康、以及在電競業有「台灣最美董座」之稱的徐培菁等人，總共卅三人遭訴；檢方查出，林明佐受犯罪集團供養，加總不法所得高達四四五一萬餘元，案情宛如台灣版「無間道」。

九州總裁陳政谷等33人起訴

中檢起訴指出，此案源於橋頭地檢署於二○二一年偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，中檢檢察官張時嘉進一步發現，剛谷公司隸屬九州博弈集團，該集團協助博弈與詐欺集團洗錢；中檢指揮台中市刑警大隊偵辦時，因時任大隊長林明佐，把偵查內容洩露給情婦徐培菁與陳政谷，去年五月搜索拘提失利，進而發現林明佐是「內鬼」。

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中檢今年五月先聲押禁見林明佐獲准，之後搜索九州集團旗下會所六十五處，拘提聲押禁見陳政谷與史鎮康等十人獲准，徐培菁以三百萬元交保，並查扣九州集團不動產廿五筆，市價廿四億多元、名車十九輛、存款十四億七千多萬元、現金一億六千萬元，總共約值四十一億元。

林明佐當軍師 指點如何應對檢警

中檢指出，九州總裁陳政谷，指揮史鎮康等下屬，在台、越、柬等地長期經營LEO、THA、KUBET等博弈網站，並從二○一七年起至今年五月，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平臺，將四三八億餘元的賭資以及詐欺集團一八五三萬餘元贓款進行洗錢，並且移轉至翔谷投資公司等十家公司，用於發放薪資、開發賭博遊戲、購地、建屋以及購買名車等。

至於林明佐除當「內鬼」，還扮演犯罪集團的「軍師」，指點陳政谷應對檢警偵辦的策略；中檢依違背職務收賄罪、包庇犯罪組織與包庇賭博罪、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等八項罪名起訴林，聲明沒收犯罪所得。

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