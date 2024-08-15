北市轎車衝上人行道 婦遭撞進騎樓亡

昨天傍晚一輛轎車衝上北市南京東路四段人行道，一名七旬婦人遭撞送醫不治。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/15 05:30

還撞倒兩名男女 分受輕傷

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市昨天傍晚發生嚴重車禍，五十六歲葉姓男子駕車行經南京東路四段與寧安街口時，疑錯把油門當剎車，整輛車失控衝進人行道，撞上三名路過民眾，由於撞擊力道大，造成七十歲張姓婦人從人行道被撞進騎樓牆邊，顱內出血，當場失去呼吸心跳，送國泰醫院急救仍不治，另兩名男女傷者分受輕傷，暫無大礙，目前警方還在釐清車禍原因。

駕駛︰徹夜未睡 剎車錯踩油門

肇事的葉姓駕駛初步供稱，最近因家裡有喪事，前一晚徹夜未睡，白天又去工作，當時他送完貨正要回家，不知何故突然暈眩，疑錯把油門當剎車，才失控衝上人行道，警方還在釐清此說法，先依過失致死罪嫌將葉男移送台北地檢署偵辦。

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根據監視器畫面，當時葉男駕駛小客車，沿著南京東路四段東往西第二車道直行，行經南京、寧安路口時，向右偏行至肇事處人行道，前車頭碰撞三名行人，其中七十歲張姓婦人現場失去呼吸心跳，送醫不治，廿四歲鄭女左腳大拇指骨折，五十歲王男左手手肘擦挫傷，二傷者暫無大礙。

松山警分局是在晚間近六時接獲報案，到場後先將傷者送醫，並替駕駛葉男酒測，酒測值為零，除將葉男帶回東社派出所製作筆錄，並通知鑑識小隊到場採證，另通知交大派拖吊車將肇事車暫留保管；葉男雖無前科，但警方求慎重，仍在葉男同意下採集其尿液送鑑驗，釐清車禍確切原因。

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