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首頁　>　社會

車手被逮未准押 升級黑吃黑詐團百萬

2024/08/04 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕詐騙集團車手呂姓男子，今年二月間到桃園市中壢區向被害人收取現金五十萬元，當場被埋伏員警逮捕送辦，桃園地檢署聲押呂男，未獲桃園地院法官裁准，呂男八萬元交保後重回詐團，三個月後得知另有詐團的車手從被害人處收取一百萬元現金，他找來同夥假扮警察黑吃黑，劫走該筆贓款；桃檢昨依詐欺、強盜等罪起訴呂男等三人。

這回被收押 錢卻追不回了

廿二歲呂男去年透過通訊軟體加入股票投資詐騙集團，一名石姓女被害人遭到詐團誘騙，財損超過五十萬元，詐團繼續向她詐騙，要她再拿出二百五十萬元投資，被害人發覺有異，報警逮捕前來收款的呂男，警方依詐欺罪嫌送辦。

檢方複訊後向桃園地院聲押呂男，法官裁定八萬元交保，檢方雖提抗告，獲高等法院發回地院更裁，但桃院重開羈押庭時，呂男非但未到庭，反繼續接受詐團上游成員指揮，執行黑吃黑任務。

檢方調查，上級告知另一詐團車手邱姓男子，將向被害人收取一百萬元現金，指示呂男邀集王男、龍男穿上防彈背心，埋伏在交款現場附近，等到邱男從被害人手中取得一百萬元現金後，三人假冒警察持空氣槍現身，喝斥邱「不許動」，劫走邱男手上裝滿現金的紙袋後逃逸。

警方獲報，循線查獲呂男等三人，三人均遭收押，但贓款已被呂男交給詐團上游成員。

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