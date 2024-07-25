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無照毒駕撞死騎士 判8年入獄

有多起毒品前科的蘇姓男子無照毒駕，為躲警攔檢撞死騎士，被判刑8年定讞。（資料照）

有多起毒品前科的蘇姓男子無照毒駕，為躲警攔檢撞死騎士，被判刑8年定讞。（資料照）

2024/07/25 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕有多起毒品前科的蘇姓男子，二○二二年間在台中無照毒駕，為躲避警方攔檢，超速及闖紅燈時撞死一名機車騎士，被檢方依妨害公眾往來安全致人於死罪起訴，最高法院認定歷審判決無違誤，將蘇男判刑八年確定，將發監執行。

躲警攔檢 一路狂飆釀禍

判決指出，二○二二年七月十四日，蘇男在台中租屋處吸食第二級毒品甲基安非他命，明知吸毒無法安全駕駛，仍於同年月十六日上午開車上路，違規左轉時遭執行巡邏勤務的員警跟隨，蘇男不想接受攔檢，加速逃逸。

蘇男先在台中市中平路與經貿五路交岔路口，未打方向燈左轉，接著闖紅燈右轉，一路狂飆，後撞上謝姓騎士，謝當場噴飛倒地，頭、胸鈍挫傷導致多重器官損傷死亡。

法院審理發現，蘇男曾因販賣毒品、違反藥事法等案件，被判刑九年入監執行；又因施用毒品、偽造文書等案被判刑十月，直到二○二一年四月八日執行完畢，由於蘇男在前案執行完畢後，未滿一年再犯本案，依法加重其刑。

一審法官審酌蘇男坦承犯行，但迄今未與告訴人、被害人家屬達成和解，彌補告訴人或被害人家屬的損害，依觸犯妨害公眾往來安全致人於死罪，判刑八年；二審維持原判決。案件上訴後，最高法院認為原判決無違誤，七月中旬駁回上訴，全案定讞。

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