6千萬海洛因包裹寄豪宅 詐團幹部改行跨國運毒 5人起訴
〔記者林嘉東／基隆報導〕古姓男子為首的運毒集團，涉嫌自泰國以進口護手霜等保養品名義，將市價逾台幣六千萬元的十公斤海洛因毒品夾藏在三箱塑膠軟管裡，再透過郵寄國際包裹走私入境，為躲避查緝，還特別挑在基隆市某豪宅大樓收貨；基隆地檢署追查後逮捕、羈押高等五人，昨在羈押屆滿前，將高等五人依運輸一級毒品罪嫌起訴。
護手霜包裹 藏10公斤海洛因
調查局基隆市調查站今年三月底接獲財政部關務署台北關通報，有三箱從泰國寄來台灣的護手霜快捷包裹，裡頭夾藏十餘公斤海洛因，立即報請基隆地檢署偵辦，檢察官蕭詠勵指示放行此包裹，並指揮調查官、基隆市警一分局偵查隊共廿名緝毒幹員，前往高姓收貨人位於基隆市某豪宅大樓住處埋伏。
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檢指示放行毒包 埋伏豪宅逮人
據指出，緝毒幹員在豪宅大樓警衛室及大樓外佈下重兵，先逮捕出面領毒包裹的高男後，再逮徒步把風的兩名吳姓男子，與待在車上準備接貨的曾姓、林姓男子共五人，漏夜向法院聲押獲准，檢警循線查出另名潘姓共犯，在高等人落網後逃亡。
檢方羈押高等五人期間，溯源查出，高等五人各司其職，由高承租豪宅大樓當收貨地址，曾、林負責接貨、兩名吳姓男子則負責把風，防止毒品遭人黑吃黑，此走私案全由卅多歲的運毒集團首腦古姓男子，利用手機通訊軟體Telegram在境外控貨，想不到還是被檢警緝獲；由於高等五人被羈押將屆滿四個月，檢方先將高等五人依運輸第一級毒品罪嫌起訴，並對古、潘等在逃共犯發布通緝。
緝毒幹員分析，近年來，毒梟大多走私大麻、安非他命為主，且都以夾帶方式闖關；古卻一次以國際包裹方式走私十公斤海洛因，十分罕見。據悉，古原本是詐團在柬埔寨詐欺機房的幹部；柬埔寨政府去年大力掃蕩詐欺集團，古與旗下詐團成員被迫出走，改藏匿在東南亞一帶，並將部分詐團成員撤回台灣，轉而幹起走私海洛因毒品勾當。