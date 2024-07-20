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「名字為什麼要告訴你？」違停阿公嗆警後擅離 罰鍰600變2萬

彰化一名黃姓阿公去年違規停車，嗆警後逕自駛離，日後收到2萬元罰單，氣得提起行政訴訟；法官認為他確屬拒絕接受稽查而逃逸，判決敗訴確定。（資料照）

彰化一名黃姓阿公去年違規停車，嗆警後逕自駛離，日後收到2萬元罰單，氣得提起行政訴訟；法官認為他確屬拒絕接受稽查而逃逸，判決敗訴確定。（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣黃姓阿公去年載孫子上課時違規停車，員警詢問其姓名，阿公嗆：「為什麼要告訴你？」後逕自駛離，結果後來收到的不是六百元違停罰單，而是二萬元的「拒絕停車接受稽查而逃逸」罰單，氣得提起行政訴訟；法官認為他的行為，確屬拒絕接受稽查而逃逸，判決阿公敗訴確定。

彰化縣黃姓阿公去年二月開車到彰化縣伸港鄉載孫子上課，彰化縣和美警分局巡邏員警發現他違規停車，鳴按警鳴器示意開走，阿公卻說：「我要載孫子上課，這樣不能停嗎？ 」員警答稱不行，提醒旁邊就有空地。

法官認定逃逸 判敗訴確定

警察接著詢問阿公姓名，阿公嗆聲：「為什麼要告訴你？」後逕自駛離，事隔三個多月，阿公接到違反「道路交通管理處罰條例」罰單，並非處六百至一二○○元的違規停車罰單，而是處罰一萬至三萬元、吊扣駕照六個月的「拒絕停車接受稽查而逃逸」罰單；彰化監理站裁決阿公處二萬元罰鍰、吊扣駕照六個月，阿公提起行政訴訟。

台中高等行政法院審理時，阿公主張此路段沒有禁止停車的標誌標線，並說當時警察宣稱不得停車，他即依警察指示駛離，罰單應該撤銷。

法官認為，「拒絕停車接受稽查而逃逸」包括不服從稽查，當時警察稽查程序尚未完畢，阿公就駕車駛離；依警方職務報告與錄影，該路段是不得停車的二線道。法官強調阿公沒有依員警指示出示身分證件，拒不告知身分，還開車逕自離開，屬「拒絕停車接受稽查而逃逸」判決敗訴確定。

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