廢油一條鏈獲利逾１億 濫倒17年兄弟收押

年三月遭傾倒廢油污染河川，台中地檢署溯源追查，破獲共犯結構。（記者陳建志翻攝）

2024/07/16 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區番仔園圳去年三月遭不法人士傾倒廢潤滑油污染河川，台中地檢署由檢察官陳宜君獲報組成專案小組深入追緝，發現有工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」共犯結構，經蒐證已陸續執行四波搜索起訴十九人，沒收犯罪所得超過一億元，本月十一日執行第五波搜索，前往台中大里再查獲兩家油品公司涉案，逮捕負責人張進昇和司機張進祥兄弟檔，兩人並聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署去年三月透過「檢警環林查緝平台」接獲通報，烏日區番仔園圳遭不法集團偷倒廢油污染河川、農田，立即指揮保七總隊第三大隊第二中隊、環境部等單位組成專案小組深入偵辦，發現番仔園圳多年來持續遭不肖廠商亂倒廢棄切削油等各種廢油，導致強酸、重金屬沿溝渠流入農田。

請繼續往下閱讀...

檢警追查後發現有多間金屬加工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」的環保犯罪產業鍊，經蒐證後陸續執行四波搜索，起訴曾姓男子等十九人，並聲請沒收犯罪所得超過一億元。

檢警持續向上溯源，發現仍有不法業者罔顧法令，持續違法處理廢油，本月十一日前往三井石油製品公司、東欣油品科技公司進行搜索，發現負責人張進昇（五十二歲）等人非法進行廢液壓油、滑道油、廢切削等廢油混合物處理，依違反廢棄物清理法向法院聲請張男和業務兼司機張進祥（四十八歲）羈押禁見獲准，其餘三名被告分別以五萬元至十萬元不等金額交保候傳。

檢警從查扣的公司帳冊初估，張姓兄弟違法偷倒油的行為恐超過十七年，正擴大調查釐清中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

台中烏日番仔園圳去 年三月遭傾倒廢油污染河川，台中地檢署溯源追查，破獲共犯結構。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法