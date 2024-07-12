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政府提供多元協助 脆弱家庭別怕求救

桃園市平鎮區一間旅館前天發生雙屍命案，法醫至殯儀館相驗釐清死因。（記者黃政嘉攝）

桃園市平鎮區一間旅館前天發生雙屍命案，法醫至殯儀館相驗釐清死因。（記者黃政嘉攝）

2024/07/12 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕暫住桃園一間旅館的周男夫妻，因家庭經濟狀況欠佳等情，被社政機關列為需要關懷的脆弱家庭。

家扶基金會桃園家扶中心主任張伏杉表示，脆弱家庭的支持系統，除了社會局，家扶中心等社福團體也有資源可介入，通常會以經濟協助為優先，如協助父母媒合工作機會，最終目標是協助家庭恢復自立能力；以家扶來說，孩子培養力是重要環節，等到畢業並找到工作，就有能力翻轉家庭經濟狀況。

民眾也可幫忙通報

桃園市社會局社會工作科長劉泰良表示，民眾若發覺有脆弱家庭，可協助通報，管道很多，兒童主要從教育單位，成人則是醫療或警政、鄰里。

劉泰良說，社會局收到通報後，由社工進行了解及評估，若被列為脆弱家庭，因每個個案背景不同、遇到的問題不同，所具有的資源也不同，社工會一起討論服務計畫，若有急迫性的經濟需求，有立即的紓困及急難救助，也就是現在最需要什麼，希望家庭能度過難關，但最終希望家庭功能能夠恢復，既使結案後若有需要，仍可隨時求助。

張伏杉說，脆弱家庭的定義有許多面向，最多就是經濟因素所致，依據實務經驗，最多是由學校及醫療單位發覺，像是學校老師從孩子外觀、學習及生活狀況，發現家庭經濟或成員出現問題，或是患者或患者家庭繳不出醫療費等，警政、里長系統也是重要的發掘管道，通報後再由社工進行評估及了解個案狀況。

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