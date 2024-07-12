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靈骨塔業者撂黑道 挖人祖墳盜遺骨逼遷墓

檢警日前兵分6路在八里、五股等地同步執行攻堅、拘提，將犯嫌全數緝捕歸案（右圖，記者鄭景議翻攝）；靈骨塔業者郭姓男子，與天道盟濟公會大哥張男合作，毀人祖墳、盜走骨灰罈，恐嚇陳姓女地主遷墳（左圖，記者鄭景議翻攝）。

檢警日前兵分6路在八里、五股等地同步執行攻堅、拘提，將犯嫌全數緝捕歸案（右圖，記者鄭景議翻攝）；靈骨塔業者郭姓男子，與天道盟濟公會大哥張男合作，毀人祖墳、盜走骨灰罈，恐嚇陳姓女地主遷墳（左圖，記者鄭景議翻攝）。

2024/07/12 05:30

看中八里山區四百坪地

〔記者鄭景議／台北報導〕警政署發動全國警方強勢掃黑，台北市刑警大隊獲報靈骨塔業者郭姓男子，看上新北市八里山區一塊四百坪土地，想用來擴建靈骨塔，竟與天道盟濟公會張姓大哥合作，透過破壞祖墳墓碑及盜走骨頭甕的惡劣手段，恐嚇地主拆遷祖墳、交出土地；警方獲報，本週展開行動，將郭男及張男等七人拘提到案，依涉犯刑法毀損、恐嚇及發掘墳墓而盜取遺骨等罪移請士林地檢署偵辦。

北市警方調查，地主陳姓女子四十年前花了一千多萬元，在八里山區購置該四百坪土地做為家族墓園，後來因法規的限制，僅將其中少部分土地做墓園使用。

郭男在山上經營靈骨塔業，眼紅山腳的這塊土地，想用來擴建做靈骨塔，找陳女洽談時遭拒，竟找三十九歲的濟公會張姓大哥處理。

女地主嚇壞 報警抓人

據了解，張男一幫人本就在該地遊手好閒、四處滋事，去年十一月至今年三月間，就曾率眾恐嚇幫陳女維護墓園的楊姓工人，強索數千元至數萬元不等財物。

張男受郭男委託，三月廿六日找上楊男，要求楊聯絡墳墓家屬陳女前來，否則將以挖土機剷平墓園。陳女獲知後不知所措，也不敢出面，廿九日張男就帶人砸毀陳女祖墳墓碑，還把墳墓內骨頭甕挖出、藏在附近納骨塔，以此強逼陳女將墳墓遷移，陳女報警處理。

台北市刑警大隊報請士林地檢署指揮偵辦，本月九日兵分六路在八里、五股等地展開拘提行動，詢後將被告移送法辦，郭男遭收押禁見，其餘嫌犯交保候傳。

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