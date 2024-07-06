騙局玩8年╱誆投資節能鍋爐 夫妻吸金41億

吳燕明（中）、彭雅惠夫妻誆投資節能鍋爐工程詐欺，8年吸金高達41億元，夫妻與共犯共4人被依詐欺等罪起訴，並沒收犯罪所得。（刑事局提供）

2024/07/06 05:30

稱年獲利上看近5成 逾130人受騙

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳燕明、彭雅惠夫妻利用節能減碳的時代趨勢，以投資節能鍋爐工程，每年可獲卅六至四十八％驚人利益等話術，從二○一六年起向一三○多位投資人吸金高達四十一億元，部分投資客血本無歸，夫妻二人則用贓款購置總價一億二千萬元的一整層豪宅、二輛合計約一千二百多萬元的保時捷911跑車，還訂購一輛一千九百萬元的法拉利296 GTB跑車，過著揮霍奢華生活；台中地檢署昨依詐欺等罪起訴吳男夫妻與共犯共四人，聲明沒收犯罪所得。

詐款買1.2億元豪宅、3輛千萬元等級跑車 與共犯共4人遭起訴

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偵辦本案的刑事局中部打擊犯罪中心表示，這是典型的老鼠會或稱「龐氏騙局」，用高得離譜的收益吸引人投資，再用後面加入投資人的錢支付前面投資人的本息，直到最後「入不敷出」款項轉不過來，騙局就穿幫爆發；這對夫妻大玩金錢遊戲長達八年，已屬罕見，主因是前期都有正常「出金」。

中檢起訴指出，五十四歲吳燕明與五十二歲彭雅惠，從未實際經營節能鍋爐工程與鍋爐油料業務，卻從二○一六年六月起，以自己從事這門生意獲利豐厚，需投入資金擴展業務，投資人每月可獲得三至四％高額利潤（年息卅六至四十八％），夥同二名共犯吸金。

中檢追查，這對夫妻為了取信投資人，還安排參觀高檔飯店、考察油廠、工廠鍋爐燃油業務等；今年五月陸續有投資人拿不到錢而檢舉，中檢指揮警、調於六月間展開搜索，聲請羈押吳男夫妻，並查扣名下豪宅、名車、金融帳戶內五八八萬餘元與現金等，已扣押資產共一億九六三一萬餘元，昨再依詐欺、違反銀行法的「加重違法經營銀行業務罪」起訴四人。

刑事局表示，吳男夫妻吸金不久，開始過著上流奢華生活，直至今年農曆年後，整個騙局已難支撐，夫妻變賣兩輛跑車，法拉利也無法交車，設法籌錢給投資人「出金」，最後違法犯行仍曝光，不過二人在台中市七期旁購置一整層共四戶的豪宅並未脫手。

中打於豪宅地下室拘提彭雅惠（右）。（刑事局提供）

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