靖平專案掃蕩綠能蟑螂 10天破4案

最高檢察署與調查局、廉政署自上月廿五日起展開強力掃蕩綠能蟑螂、掃黑肅貪犯罪的第一波「靖平專案」，短短十天就連破四案。（資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署與調查局、廉政署自上月廿五日起展開強力掃蕩綠能蟑螂、掃黑肅貪犯罪的第一波「靖平專案」，短短十天就連破四案，分別在雲林、台北、嘉義及新北市有所斬獲，除近日查獲雲林縣議長黃凱收受太陽能業者賄款收押外，之前還查獲國民黨前立委廖國棟的辦公室主任洪天盛，雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆、前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬、陳姓白手套，以及嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾培原等人捲入收賄弊端，已查扣五百萬餘元現金，BMW X6及LEXUS RX200進口休旅車，多個名牌包、名錶等不法所得。

雲林、雙北、嘉義都有斬獲

最高檢六月廿五日執行首波第一輪「靖平專案」，當日台北地檢署及雲林地檢署同步發動搜索，其中北檢指揮調查局北機站追查，廖國棟的辦公室主任洪天盛涉收受賄賂，協助綠能光電廠商，施壓經濟部水利署、南區水資源局，重啟太陽能光電發電系統計畫案。

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雲林地檢署偵辦無黨籍前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬、陳姓白手套等人，涉向達德能源集團勒索，訊後聲押禁見蔡長昆、陳男獲准。

七月再啟動首波第二輪「靖平專案」，嘉義地檢署偵辦嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾培原涉向綠能廠商索賄或不正利益，二日發動搜索，訊後聲押禁見曾男亦獲准。

新北地檢署則在四日查出雲林縣議會議長黃凱，自擔任議員期間就收受太陽能廠商賄款，藉職權向縣府官員施壓，協助業者取得電業執照，此為靖平專案執行以來，涉案層級最高的民意代表。

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