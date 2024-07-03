保三破超大私菸工廠 市價破億

保三破獲位於台中市豐原區水源路的大地下製菸廠，廠內放置大量菸絲。（民眾提供）

2024/07/03 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕警政署保安警察第三總隊第一大隊破獲位於台中市豐原區的超大地下製菸工廠（見圖，民眾提供），查獲蔡姓主嫌、馬姓共犯及五名失聯印尼移工，查扣菸絲高達一○○三六公斤，可製成七十六萬多包私菸，市價連同逃漏稅金額逾億元。

菸絲逾10公噸 可製76萬多包

警方表示，該產製私劣菸集團為規避走私遭查獲的風險及高額稅捐，以化整為零方式，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草，運至國內地下工廠組裝產製私劣菸品，再以白牌菸形式，低價流入市面。

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保安警察第三總隊第一大隊年初接獲情資，蔡男通常相中偏僻地點的大型鐵皮工廠產製販售私菸，歷經四個月追查，警方發現該集團將國產菸葉切絲，加入選篩後的進口菸葉下腳料進行比例拼配，並機動轉移製菸處所，製成紙捲菸後販售牟利，明顯違反菸酒管理法。

專案小組四月間查出，該規模超大的私菸廠轉移至台中市豐原區水源路一處鐵皮工廠，檢警聲請取得搜索票後前往抄查，查獲六十八歲蔡男等共七人。

專案小組在現場查扣調味菸絲一○○三六公斤、製菸篩選機二台、乾燥機一台、大批學原料等，估算可製成七十六萬一八五七包私菸，市值七一六八萬元，加上規避、逃漏的各項稅捐（每包五十六．二三元）約四○三○萬餘元，合計不法利益近一億二千萬元，移請台中市政府依菸酒管理法裁罰，最高可罰一千萬元。

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