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男大生與救護車相撞亡 驗眼球液逆轉酒駕還清白

騎機車的施姓大學生與救護車相撞死亡，抽血顯示施生酒駕，但抽眼球液就是沒有酒精反映，還施生清白。（記者張瑞楨翻攝）

騎機車的施姓大學生與救護車相撞死亡，抽血顯示施生酒駕，但抽眼球液就是沒有酒精反映，還施生清白。（記者張瑞楨翻攝）

2024/07/03 05:30

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕台中市施姓男大學生於三月十九日深夜，騎機車與救護車相撞死亡，醫院抽血檢驗，施生酒精濃度換算呼氣值逾○．五毫克，家屬卻質疑說，施生剛下課，不可能喝酒與酒駕，台中地檢署法醫抽取眼球液複驗，酒精值竟是零（無喝酒），中檢強調，原先驗出頗高酒精濃度，可能是急救時施打藥物，或遺體發酵等原因，複驗也還給施生清白。

救護車非緊急 鳴笛搶快要罰

至於救護車司機是否會被依過失致死罪起訴？中檢表示，此案仍偵查中，不過，台中市衛生局調查發現，此民間救護車是接送「醫院處置完畢的民眾返家」，不屬於緊急勤務，不得鳴笛及閃燈，但案發前六十三歲黃姓司機，卻是一路鳴警報器且開啟警示燈，衛生局認定違反緊急救護規定，處救護車公司六萬元罰鍰。

醫院抽血驗出高濃度酒精

至於此案發生過程，現場的監視器畫面顯示，黃男駕駛的救護車，載送醫院治療後的患者返回北屯區住處，行經崇德路一段與太原路的路口，與年僅廿二歲，就讀中市某國立大學進修部的施姓大學生相撞，施生頭部重創，送中國醫藥大學附設醫院急診室急救不治，抽血檢驗酒精，換算成呼氣數值高達○．五四毫克，濃度頗高，是公共危險法辦標準的逾二倍。

家屬：才剛下課怎會喝酒

家屬質疑說，施生剛下課僅約廿分鐘就發生車禍，他離開學校之後，又沒有到其他地方，不可能喝酒與酒駕，台中地檢署檢察官採納法醫的建議，抽眼球液化驗，酒精濃度是○，也就是施生沒酒駕。

藥物急救、遺體發酵 易誤差

為何兩次檢驗的結果南轅北轍？台中地檢署指出，有可能是急救施打藥物，或遺體發酵等因素，這些都會導致檢驗酒精值有誤差，法醫認為抽取眼球液最準確。

監視器拍到騎機車的施姓大學生（救護車車頭旁），與閃警示燈鳴放警笛救護車相撞的瞬間。（記者張瑞楨翻攝）

監視器拍到騎機車的施姓大學生（救護車車頭旁），與閃警示燈鳴放警笛救護車相撞的瞬間。（記者張瑞楨翻攝）

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