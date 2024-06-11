濫用大麻年輕化 吸電子煙 心肌梗塞風險高

中國公仔型電子煙五花八門，容易吸引青少年購買，但內容也可能添加大麻煙油或喪屍毒品「依托咪酯」。 （民眾提供） 近期網路上出現販售中國公仔型電子煙訊息。（取自網路）

2024/06/11 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕不肖商人趁著暑假來臨時，在網路上販售中國公仔型拋棄式電子煙，警方指出，高等檢察署已針對卡西酮類及大麻毒品濫用提出示警及因應對策，而吸食大麻者逐漸年輕化，已持續列為重點查緝，同時加強阻斷不法分子引進。

新北市刑事警察大隊統計，吸食大麻年齡集中在十八至卅九歲間，其中十八至廿三歲占比為百分之廿三點八八，廿四至廿九歲為百分之廿五點八五，卅至卅九歲為百分之卅一點廿三，當中十八歲至廿三歲的年輕族群吸食大麻的比例，明顯高於吸食其他種類的毒品，顯見大麻族群有年輕化現象。

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警方說，將持續掃蕩麻毒及研析反毒策略，而目前毒品現行犯尿液檢體全面加驗大麻，掌握施用黑數防制擴散，另查獲施用或持有大麻案件，均輸入警政署毒品查緝情資整合分析資料庫，藉由大數據分析查緝販毒者，加強阻斷不法份子栽種或引進大麻。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，電子煙油有一○六四種化學物質，其中一六四種有害，包含尼古丁、甲醛、乙醛、亞硝胺、重金屬、多環芳香烴、揮發性有機化合物等，當中亞硝胺都與肺部感染、胰臟、食道及口腔癌有關。

另外，電子煙使用者與非使用者比較，有一點七九倍的風險發生心肌梗塞，幾乎與糖尿病患者風險相同，而中國製電子煙除內容物除對健康有危害外，本身更有可能發生電池爆炸，造成人體灼傷、失明等潛在危險。

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