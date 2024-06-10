檢警調錯通聯還起訴 收簿手無罪

檢警調錯通聯還起訴，法官判收簿手無罪。圖為示意圖。（資料照）

2024/06/10 05:30

測謊雖沒通過 但不利張男證據 已逾期無從調查

〔記者張瑞楨／台中報導〕莊姓男子於二○二一年把銀行存摺交給詐欺集團，他供稱是同年九月十日與「收簿手」張姓男子在苗栗面交，張男全盤否認，測謊卻沒通過，檢警可能太相信洗錢犯莊男供詞，僅調閱兩人八至九月的手機通聯與基地台位置，雖發現無交集，檢方仍起訴張男，法官卻推論面交時間應是十月七日左右，質疑檢方調閱期間太侷限，這項恐不利張男的證據，檢察官卻沒有調查，現在又已逾期而無從調查，判決張男無罪確定。

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檢警調閱兩人通聯 無通話等交集

判決書指出，莊男於同年十一月落網後向警方供稱，他手機接到代辦貸款簡訊，撥打簡訊上的手機號碼借錢，對方要求他提供存摺與金融卡，九月十日於苗栗市面交，事後他沒拿到貸款與酬勞，卻有十八名詐欺被害人，匯款共一六○餘萬元到莊男帳戶被領光，台中地院依洗錢罪判處他五月徒刑，併科罰金二萬元，應入獄執行。

警方從莊男提供的手機號碼查到張男，但張男全盤否認，檢警調閱兩人八至九月通聯，發現基地台沒有重疊，也沒有通話等交集。

不過，針對張男是否「收簿手」？他沒通過測謊，台中地檢署依加重詐欺罪起訴張男；台中地院一審認為，測謊僅供參考，莊男對面交時間有四種不同說法，就連面交前是否打電話給張男，也是說詞不一，他指證張男是收簿手，此說不足採信，判決張男無罪。

地院︰測謊僅供參考 不足採信

中檢上訴二審，台中高分院認為，莊男帳戶是十月七日才變更密碼與申請網路帳號，莊男同一天把網路帳號綁定自己的手機號碼，第一位被害人匯款時間是十月八日，可推論面交時間應是十月七日左右，但檢警調閱兩人通聯紀錄與基地台，卻侷限在八至九月，導致無從比對兩人十月七日的行蹤位置，現在想再調閱，也因逾電信業者六個月保存期限，而無從調查。

法官強調，這項原本可能不利張男的證據，檢察官沒有調查，就不能以張男是手機門號使用人，就對張男做不利推論，駁回檢方上訴，張男無罪確定。

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