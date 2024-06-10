為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

森林新法嚇阻山老鼠 最重判10年半 罰2千萬

警方查獲男子鄭錦生家族盜伐集團，涉盜大觀霧地區臺灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，重鄭判八年九月，併科罰金三百萬元。 （資料照）

警方查獲男子鄭錦生家族盜伐集團，涉盜大觀霧地區臺灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，重鄭判八年九月，併科罰金三百萬元。 （資料照）

2024/06/10 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣原住民鄭錦生招募親友組成家族盜伐樹瘤集團，七成員依森林法新法重判重罰八百萬，政府希望藉此剷除山老鼠，且除了森林法，山老鼠幾都是集團犯罪，也可能被以組織犯罪加重其刑，盜採者應深思！

林務局指出，二○一五年四月立法院通過修正《森林法》第五十條、第五十二條，將竊取「森林主、副產物」及收受贓物等犯行刑度，提高為一年以上七年以下有期徒刑、併科贓額五倍以上十倍以下罰金；若竊取紅檜、扁柏及牛樟等貴重木，可加重其刑至二分之一。然而司法實務上，贓額係以原木山價計算，遠低於市面上樹瘤或木藝品實際交易價格。

立法院於二○二一年四月廿日三讀通過《森林法》第五十條、第五十二條條文修正草案，再提高盜伐犯罪罰金及刑度，並將鋸切生立木樹瘤及砍伐、盜挖生立木植株等嚴重危害自然生態與珍貴景觀資源的犯罪樣態，明定為盜伐犯罪的加重條款，盜伐貴重木最重可處十年六個月有期徒刑，併科一百萬元以上、兩千萬元以下罰金。

所以新法除了提高罰則，將第五十條竊取森林主副產物罰金最高額，自三百萬元提高到六百萬元外；在第五十二條也將罰金改為一百萬元以上兩千萬元以下，不再以贓額計算，讓法院在量刑時有明確依循外，更將砍伐、挖取生立木及鋸切樹瘤等行為，納入第五十二條加重處罰情形，可對「山老鼠」盜挖、鋸切生立木樹瘤等不法行為，有效嚇阻。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
招募家族盜珍貴木 主謀重判8年9月罰3百萬
2024/06/10 05:30

招募家族盜珍貴木 主謀重判8年9月罰3百萬

玉山盃完美落幕 桃園市奪2連霸！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播