森林新法嚇阻山老鼠 最重判10年半 罰2千萬

警方查獲男子鄭錦生家族盜伐集團，涉盜大觀霧地區臺灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，重鄭判八年九月，併科罰金三百萬元。 （資料照）

2024/06/10 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣原住民鄭錦生招募親友組成家族盜伐樹瘤集團，七成員依森林法新法重判重罰八百萬，政府希望藉此剷除山老鼠，且除了森林法，山老鼠幾都是集團犯罪，也可能被以組織犯罪加重其刑，盜採者應深思！

林務局指出，二○一五年四月立法院通過修正《森林法》第五十條、第五十二條，將竊取「森林主、副產物」及收受贓物等犯行刑度，提高為一年以上七年以下有期徒刑、併科贓額五倍以上十倍以下罰金；若竊取紅檜、扁柏及牛樟等貴重木，可加重其刑至二分之一。然而司法實務上，贓額係以原木山價計算，遠低於市面上樹瘤或木藝品實際交易價格。

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立法院於二○二一年四月廿日三讀通過《森林法》第五十條、第五十二條條文修正草案，再提高盜伐犯罪罰金及刑度，並將鋸切生立木樹瘤及砍伐、盜挖生立木植株等嚴重危害自然生態與珍貴景觀資源的犯罪樣態，明定為盜伐犯罪的加重條款，盜伐貴重木最重可處十年六個月有期徒刑，併科一百萬元以上、兩千萬元以下罰金。

所以新法除了提高罰則，將第五十條竊取森林主副產物罰金最高額，自三百萬元提高到六百萬元外；在第五十二條也將罰金改為一百萬元以上兩千萬元以下，不再以贓額計算，讓法院在量刑時有明確依循外，更將砍伐、挖取生立木及鋸切樹瘤等行為，納入第五十二條加重處罰情形，可對「山老鼠」盜挖、鋸切生立木樹瘤等不法行為，有效嚇阻。

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