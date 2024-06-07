耗費地檢署偵查量能 比張淑晶誇張／借款誣告73人 主謀判3年

新北地檢署查出，男子劉威宏提告對象高達七十三人，新北地院審理後判劉男三年徒刑。 （資料照）

2024/06/07 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕男子劉威宏被控勾結小額借貸業者李明憲、彭冠崴，在借錢給民眾時誘簽「手機租賃契約書或投資協議合作書」，等民眾不堪高額利息無力償還時，誣告他們侵占手機或涉犯虛擬貨幣投資詐騙案；檢方查出，劉男誣告案件數量，比「惡房東」張淑晶還多，日前以三人在新北轄區所犯共廿三件誣告罪起訴，新北地院審理後判處劉三年徒刑，李七月徒刑、彭六月徒刑。

檢方調查，劉男向業者推銷，若借款只簽本票，只能提民事訴訟，因此提供上述文件，教導業者放款時應與民眾簽約，以便日後提告刑事作為「討債」使用，劉則可從中抽取廣告費與介紹費。

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檢方調查，李、彭等業者經劉男介紹，借一萬至十萬元不等金額給廿三位民眾，再引誘民眾簽約，從中收取高額利息，等被害者無力償還，劉男就會出面捏造民眾涉侵占手機、虛擬貨幣投資詐騙等不實事由，提告侵占與詐欺。

檢方認為，劉男提告對象高達七十三人，經全國各地檢署偵辦後均不起訴；而他所提告人數比張淑晶的五十三人還多，已癱瘓新北檢偵查量能，且因借款人遍及全國，經移轉管轄後，災害擴散至各地檢署，劉男已把提刑事告訴作為個人討債工具，手法卑劣，犯後飾詞狡辯，請法院對劉從重量刑。

合議庭亦斥責三人利用借款人急於借貸款項，且多數人法律知識薄弱、不願涉訟心態，利用國家司法資源獲取個人經濟上利益，耗費司法資源甚鉅。

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