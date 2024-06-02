侮辱職務罪違憲判決後…「法院非語言糾察隊」男辱警恁娘 逆轉無罪

憲法法庭上月二十四日做成判決，認定妨害公務罪章的「侮辱職務罪」違憲，「侮辱公務員罪」也須從嚴審查構成要件。（資料照）

2024/06/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕憲法法庭上月二十四日做成判決，認定妨害公務罪章的「侮辱職務罪」違憲，「侮辱公務員罪」也須從嚴審查構成要件。高等法院台南分院劍及履及，上月二十九日依此意旨宣判，被告是連續兩天在台南市騎車違規被警方攔查的王姓男子，他不滿沒喝酒卻連兩天被攔，脫口罵「恁娘」，被控侮辱公務員、公然侮辱罪，一審被判拘役五十天，但二審認為，王男是背對警察表達不滿情緒，不構成「當場」要件，口頭禪用詞也無侮辱之意，法院不是「語言糾察隊」，不該過度介入個人修養，改判無罪確定。

憲法法庭五月二十四日判決，為了維護憲法保障的言論自由，「侮辱公務員職務罪」是官僚威權的思維，應屬違憲，即日起失效。

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而「侮辱公務員罪」則須從嚴審查三要件「當場侮辱行為、基於妨害公務的主觀目的、足以影響公務員執行公務」才成罪。

去年一月，王男騎車違規被警員攔下，警方懷疑他有喝酒，王男反嗆「講啥痟話（台語：說什麼瘋話）」，他雖通過酒測，但有違規，警員仍要開紅單，王男轉頭背對著警察說「恁娘，你直接開單就好」，警方當場逮捕加辦侮辱公務員等罪，被台南地院判拘役五十天。

二審認定是口頭禪

難認有犯意

二審台南高分院依大法官見解，做出逆轉判決，法官指出，並非語帶負面評價就觸犯侮辱罪，須考慮事發的前後脈絡，有些人的日常口語、口頭禪、語助詞本就混雜粗鄙髒話；警方代表國家執法，與人民之間存在不平等權力關係，人民的發言權相對薄弱，若被警方盤查時都無法表達意見，將加深國家以高權地位對人民展現權威性，違背憲法對言論自由的保障。

判決指出，王男倘若真有侮辱員警的犯意，理應於面對員警時直接口出穢言，而非於背對員警時在言詞中夾雜「恁娘」二字，難以認定他有侮辱員警的主觀犯意。

合議庭指出，法院和警察並不是語言糾察隊或品德教師，政府不應過度介入個人修養或言行品味、過度干預民眾的語言使用習慣。

王男說出該兩字的時間短暫且迅速，員警最終仍順利完成酒測及開單舉發，並以現行犯逮捕王男，可見那兩個字頂多僅使員警感到不悅，顯未干擾員警聯繫與公務執行，不符辱警三要件，故改判無罪確定。

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