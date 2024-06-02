從此可隨意罵警?有侮辱犯意仍恐判刑

雖然大法官已將「侮辱職務罪」除罪化，以及大幅限縮「侮辱公務員罪」的構成要件，但不代表民眾恣意罵辱公務人員或執法的警察都會沒事。（資料照）

2024/06/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕雖然大法官已將「侮辱職務罪」除罪化，以及大幅限縮「侮辱公務員罪」的構成要件，但不代表民眾恣意罵辱公務人員或執法的警察都沒事，因為公務員仍然可依刑法「公然侮辱罪」提告，若是在公眾場合罵人、且有侮辱的犯意，就會構成犯罪。

最容易出現民眾責罵公務員的場合，就是警察發現有人違規開出罰單、或攔檢盤查要求拿出身分證供檢等情況，部分民眾很容易火氣上升，爆出髒話，此時，如果只是以粗鄙言詞發洩情緒，比如本案中的被告一時氣憤，脫口開罵「恁娘」，因為社會通念上多半認為罵「二字經」、「三字經」，只是一時情緒上或口頭禪的表達，故除了憲法法庭緊縮「侮辱公務員罪」的成罪要件後，單純罵「恁娘」一定不會構成該罪，甚至也不會構成公然侮辱罪。

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但同樣是罵公務員、罵執法者，如被認定有侮辱的故意，就難說了，比如中部有對情侶吵架，警員獲報到場處置，其中一人罵警察「有牌流氓」，就被法官認為有故意侮辱的犯意，將他判處拘役廿天；北部有民眾罵警「智障腦殘保母」也被判拘四十天；之前還有民眾罵女警「破麻」，同樣有明顯侮辱之意而被判刑。

換句話說，憲法法庭判決「侮辱職務罪」失效、「侮辱公務員罪」限縮構成要件後，公務員仍可提告公然侮辱罪，民眾一旦罵得太過頭，就有觸法可能。

刑法第三○九條規定，公然侮辱人，可處拘役或九千元以下罰金；以強暴犯前項之罪，可處一年以下徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

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