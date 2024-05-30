警署：加強數位情境訓練 助警判斷何時用槍

新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，前年深夜追緝拒檢蛇形車連開三槍，導致後座鍾姓乘客中彈身亡。張員被依過失致死罪起訴，一審及二審都判他無罪。（資料照）

2024/05/30 05:30

〔記者邱俊福、徐聖倫／台北報導〕新北市員警張伯雍追緝危險駕駛轎車，開槍擊中後座乘客致死，一、二審均獲判無罪，若判決無違憲等特殊情況出現，最後可望無罪確定。警政署對此表示，尊重法院判決，警察工作必須經常面對各種突發狀況，且必須在執勤面對危害當下，立即判斷用槍時機，感謝承審法官能充分考量員警執勤情境，並用司法支持第一線員警執法。

感謝司法支持警執法

警政署表示，「警械使用條例」修法後，警械使用時機的情境訓練及案例檢討，是警察實戰訓練的重點，不斷依據實務案例拍攝模擬影片，藉由數位化教學還原執法現場情境，透過一八○度及三○○度寬視野螢幕的方式模擬寫實，幫助第一線執勤員警建立面對各種執勤情境的空間臨場感，訓練執勤正確移位防護、警戒及用槍時機。

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目前將持續精進員警使用槍械的教育訓練，增進正當、合理之用槍觀念，以保護民眾生命財產安全及兼顧警察人員自身安全。

新北市警局則表示，當民眾生命安全受到危害時，員警依法使用警械，是為了保護公眾和自身安全，對於判決結果表示尊重，將持續要求員警精進執勤技巧，務必依法執行，確保執行任務時能以最高標準的專業態度來應對各種情況。警方重申，支持員警依法大膽用槍，公權力不容挑戰。

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