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衛福部：擴充社安網2.0人力經費

洪生把行李放在置物櫃；警方建議捷運站設金屬探測門。 （警方提供）

洪生把行李放在置物櫃；警方建議捷運站設金屬探測門。 （警方提供）

2024/05/23 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕台中捷運廿一日上午發生男子持刀傷人事件，且犯嫌疑似有精神疾病就醫史、是高雄市衛生局的關懷對象，社會安全網是否失靈引起關注。衛福部次長呂建德表示，未來社會安全網的資源、人力、經費都會擴充，並重點強化精神衛生相關的醫療銜接服務。

衛福部社工司司長蘇昭如補充，社安網第二期核定至二○二五年，原核定公部門專業人數為七七九七人，經計畫修正，另新增社工四十一人，以及精神處遇人員、心衛中心督導等衛政人員四十六人。

蘇昭如說明，社安網第二期計畫所修訂新增的社工人力，以原民社工、執行偏差少年輔導的少輔會社工為主，待這期計畫執行完畢後，將進入社安網二．○，但詳細內容仍在蒐集各界意見並持續規劃中。

此外，呂建德補充，社安網朝向增加經費、補充人力方向進行，除公部門相關專業人力擴增，也補助民間團體聘僱二○二四人。

至於精神疾患犯罪者的因應作為，衛福部次長林靜儀指出，長期以來，只有非常少數的犯罪者具有身心疾病、需要治療，未來會持續進行跨部會的個案合作；具有精神疾病治療需求的犯人，由法務部照顧、矯正，期間衛福部會持續協助患者接受治療，若個案治療期間需要進行司法監護，也會與法務部合作。

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